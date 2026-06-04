Các quốc gia thành viên gắn kết hơn sau 10 năm Anh rời khỏi EU

Một thập kỷ sau sự kiện Brexit, việc Vương quốc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) dường như không tạo ra làn sóng bài châu Âu như lo ngại, mà ngược lại đang giúp các quốc gia còn lại gắn kết hơn.

Kết quả khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy sự ủng hộ công chúng dành cho EU đã tăng mạnh trên khắp lục địa, trong đó có cả chính nước Anh.

Khảo sát được thực hiện tại 10 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Anh, cho thấy tỷ lệ người dân có cái nhìn thiện cảm với EU hiện đạt mức trung bình 62%, tăng mạnh so với mức 49% của 10 năm trước.

Các chuyên gia của Pew nhận định biến cố Brexit năm 2016 cùng với cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022 chính là hai chất xúc tác lớn buộc các nước châu Âu phải tăng cường hợp tác phòng thủ, an ninh năng lượng, từ đó củng cố niềm tin của công chúng vào vai trò của liên minh.

Thụy Điển hiện là quốc gia có tỷ lệ ủng hộ EU cao nhất với 79%, tiếp theo là Đức (68%), Ba Lan, Hà Lan và Italy (đều trên 60%). Pháp có sự phân hóa hơn với 52% ý kiến tích cực, trong khi Hy Lạp là quốc gia duy nhất được khảo sát có tỷ lệ ủng hộ EU dưới mức 50%.

Đáng chú ý, bước chuyển biến mạnh mẽ nhất lại diễn ra tại chính Xứ sở sương mù. Dù từng bỏ phiếu rời khối vào tháng 6/2016, hiện có tới 67% người dân Anh bày tỏ quan điểm ủng hộ EU, biến nước này trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ ủng hộ EU cao nhất trong danh sách khảo sát.

Mặc dù vậy, một khảo sát riêng của YouGov lưu ý rằng đa số người dân Anh dù ủng hộ việc thắt chặt quan hệ kinh tế với EU, nhưng có tới 64% khẳng định sẽ phản đối việc tái gia nhập khối nếu điều đó đồng nghĩa với việc bắt buộc phải từ bỏ đồng bảng Anh để sử dụng đồng euro hoặc tham gia vùng thị thực tự do Schengen.

Kết quả khảo sát mang lại tín hiệu tích cực cho các nhà hoạch định chính sách tại cả Brussels lẫn London, đặc biệt là trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình tái kết nối và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với châu Âu./.

Anh: ​Đa số người dân được hỏi ủng hộ đảo ngược Brexit Thời gian qua, London đã có một số động thái nhằm xích lại gần hơn với EU, bao gồm việc bày tỏ quan tâm tham gia cơ chế cho vay của khối nhằm hỗ trợ Ukraine.