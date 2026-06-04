Hàn Quốc: Đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương

Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 diễn ra ngày 3/6, qua đó củng cố đáng kể vị thế chính trị của Tổng thống Lee Jae Myung sau tròn 1 năm đầu tiên cầm quyền.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đến sáng 4/6 và dự báo của các đài truyền hình lớn, đảng DP đã giành được 12/16 vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng trên toàn quốc, vượt xa thành tích của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử địa phương năm 2022. Đảng DP gặp khó khăn tại một số địa phương truyền thống của phe bảo thủ như Daegu, Bắc Gyeongsang và Nam Gyeongsang.

Thông tin cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 61%, cao hơn khoảng 11% so với cuộc bầu cử địa phương năm 2022. Trước đó, hoạt động bỏ phiếu sớm cũng ghi nhận mức tham gia kỷ lục, phản ánh sự quan tâm lớn của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này.

Tại các địa phương trọng yếu như tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon thuộc vùng thủ đô, các ứng cử viên DP đang duy trì lợi thế đáng kể. Trong khi đó, tại Busan - một trong những thành trì truyền thống của phe bảo thủ, cuộc đua diễn ra rất quyết liệt.

Đáng chú ý, DP đã mở rộng ảnh hưởng sang nhiều khu vực vốn được xem là căn cứ của phe bảo thủ ở miền Đông Nam. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển trong xu hướng chính trị của cử tri tại các địa phương từng là “vùng đỏ” của PPP.

Với chiến thắng lần này, DP hiện kiểm soát đồng thời Phủ Tổng thống, Quốc hội và phần lớn chính quyền địa phương trên cả nước. Điều này được dự báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung thúc đẩy các chương trình cải cách trọng điểm, bao gồm cải cách công tố, chính sách nhà ở, chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi công nghiệp.

Ngược lại, đảng đối lập Quyền lực quốc dân (PPP) tiếp tục duy trì ưu thế tại tỉnh Bắc Gyeongsang - địa phương duy nhất được các cuộc thăm dò xác định nghiêng rõ về phía phe bảo thủ.

Giới phân tích nhận định chiến thắng của DP phản ánh sự ủng hộ đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Lee Jae Myung, trong bối cảnh xuất khẩu chip AI tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh và các biện pháp hỗ trợ chi phí sinh hoạt được triển khai thời gian qua.

Kết quả bầu cử được xem là cuộc đánh giá tín nhiệm đầu tiên của cử tri đối với chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6/2025.

Cuộc bầu cử địa phương lần này cũng diễn ra trong bối cảnh phe bảo thủ tiếp tục đối mặt với những hệ lụy chính trị kéo dài từ cuộc khủng hoảng liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự chia rẽ nội bộ và việc chưa xây dựng được một chương trình chính sách đủ sức thuyết phục đã khiến đảng PPP không thể tạo ra động lực mới để cạnh tranh với đảng DP cầm quyền.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng kết quả bầu cử sẽ kéo theo trách nhiệm chính trị lớn hơn đối với đảng cầm quyền. Các chuyên gia nhận định DP cần tránh tâm lý chủ quan sau chiến thắng áp đảo, đồng thời tiếp tục lắng nghe dư luận trong quá trình thúc đẩy các dự luật gây tranh cãi.

Trong khi đó, thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử lần này được xem là đòn giáng mạnh đối với PPP. Sức ép cải tổ ban lãnh đạo và tái cấu trúc đảng dự kiến sẽ gia tăng trong thời gian tới, khi phe bảo thủ tìm cách khôi phục vị thế trước các cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo./.

Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử địa phương đầu tiên thời Tổng thống Lee Jae Myung Cử tri sẽ bầu tổng cộng 4.232 chức danh, gồm 16 thị trưởng các thành phố lớn và tỉnh trưởng, 227 người đứng đầu chính quyền địa phương, 3.973 thành viên hội đồng địa phương và 16 giám đốc sở giáo dục.