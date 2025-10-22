Công nghệ
Sản phẩm mới

Vì sao nguồn cung ứng chip toàn cầu khan hiếm?

Các hãng công nghệ toàn cầu đang lao vào cuộc đua AI vô tình tạo ra một cuộc khủng hoảng mới: thiếu chip nhớ và chip xử lý thông thường, đẩy giá loại linh kiện này tăng mạnh nhất trong nhiều năm.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Vì sao nguồn cung chip toàn cầu khan hiếm?

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt

Số thương vụ mua lại các công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản đạt kỷ lục

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Khủng hoảng nguồn cung chip #Ảnh hưởng của cuộc đua AI #Tăng giá linh kiện điện tử #Tình hình thị trường chứng khoán châu Á #Căng thẳng Mỹ - Trung #Thương vụ mua lại startup Nhật Bản #Biến động tài chính toàn cầu