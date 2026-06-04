Mỹ: Thiếu hụt chip nhớ đe dọa trực tiếp đến ngành ôtô, điện tử, thiết bị y tế

Liên minh gồm 9 hiệp hội thương mại Mỹ ngày 3/6 đã gửi thư cảnh báo chính quyền của Tổng thống Donald Trump về tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa trực tiếp đến các ngành ô tô, điện tử và thiết bị y tế.

Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, liên minh trên nhấn mạnh các trung tâm dữ liệu AI đang ngốn phần lớn công suất chip nhớ. Điều này khiến giá chip tăng vọt, giảm nguồn cung cho các ngành khác, đẩy chi phí tiêu dùng lên cao và gây đứt gãy chuỗi cung ứng.

2 trong số 9 hiệp hội trên khẳng định dù AI giúp củng cố vị thế công nghệ của Mỹ, chính phủ vẫn phải đảm bảo các ngành cốt lõi khác không bị tổn hại. Hiện tại, chi phí linh kiện điện tử đã tăng cao, nguồn cung xe hơi và thiết bị y tế bị đe dọa, khiến các nhà thầu liên bang khó hoàn thành nghĩa vụ mua sắm công.

Ngược lại, nhu cầu khổng lồ từ AI đang giúp doanh thu của các hãng chip nhớ tăng trưởng bùng nổ. Do ưu tiên phân khúc AI có giá trị thương mại cao, các nhà sản xuất đã cắt giảm sản lượng chip phổ thông dùng cho điện thoại, máy tính, trực tiếp đẩy giá thiết bị tiêu dùng tăng theo.

Liên minh kêu gọi Chính phủ Mỹ khẩn cấp hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước và điều tiết để mọi phân khúc thị trường được tiếp cận nguồn cung công bằng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Chey Tae-won, Chủ tịch tập đoàn mẹ của hãng chip SK hynix, dự báo tình trạng khan hiếm chip nhớ dân dụng có thể kéo dài đến năm 2030 do việc xây dựng các nhà máy mới phải mất nhiều năm./.

Tình trạng khan hiếm chip nhớ có thể kéo dài tới năm 2030 Chủ tịch SK Group cho biết mặc dù các doanh nghiệp đầu ngành như SK hynix đang nỗ lực mở rộng công suất, nhưng khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường cho đến khoảng năm 2030.