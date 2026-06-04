Tuyên Quang: Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Quản Bạ

Ngày 4/6, tại xã Quản Bạ (Tuyên Quang), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang tổ chức công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Quản Bạ nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện rộng trong toàn tỉnh.

Các đại biểu đã dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tuyên Quang, quá trình thực hiện được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng.

Cùng với công tác lấy mẫu, việc số hóa thông tin được thực hiện đồng bộ. Các lực lượng chức năng cập nhật đầy đủ dữ liệu liên quan đến phần mộ liệt sỹ, vị trí khai quật, quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.

Thông tin được rà soát, đối chiếu chặt chẽ giữa hồ sơ lưu trữ, thực địa và dữ liệu điện tử để bảo đảm tính chính xác, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng, “mệnh lệnh từ trái tim,” thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ông đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội; phối hợp rà soát, bổ sung và xác minh thông tin mộ liệt sỹ; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sỹ trong quý 1/2026 Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 311 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 2.758 phần mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN thuộc 215 nghĩa trang liệt sỹ tại 92 xã, phường trên địa bàn.