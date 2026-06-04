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Bắt đối tượng bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Samsung”

Chiều 4/6, Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn, Lê Công Tú về tội “Buôn bán hàng giả.”

Hồng Đạt - Hoàng Hải - Trường An
Đối tượng Chu Hữu Kiên Sơn (sinh năm 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên) cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Chu Hữu Kiên Sơn (sinh năm 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên) cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn, sinh năm 1992, trú tại phường Đức Xuân (Thái Nguyên); Lê Công Tú, sinh năm 1993 và Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa) về tội “Buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phát hiện các đối tượng sử dụng facebook, website và hình thức giao hàng COD để quảng cáo, bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả với các nội dung như: “hàng chính hãng,” “giảm giá 70%,” “bảo hành 12 tháng” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã bán hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên cả nước. Cơ quan điều tra đã thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả. Kết quả giám định xác định đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “Samsung” đang được bảo hộ tại Việt Nam, có tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 6 tỷ đồng.

Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công an tỉnh Tuyên Quang. Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vì tâm lý “sính” thương hiệu, ham hàng giá rẻ mà mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ./.


(TTXVN/Vietnam+)
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