Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ các đối tượng cướp tài sản của người bán vé số

Những ngày gần đây, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật tài sản nhắm vào người bán vé số lớn tuổi, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an người dân.

Ngày 4/6, Công an xã Đông Thạnh cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (sinh năm 1979) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 2/6, bà N.T.N (sinh năm 1967) đang bán vé số trên đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh thì bị một người đàn ông đi xe máy giả vờ hỏi mua vé số rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy, cướp đi 130 tờ vé số trị giá khoảng 1,3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, đến trưa 3/6 đã bắt giữ Luân tại một nhà trọ ở phường Tăng Nhơn Phú. Tang vật thu giữ gồm 98 tờ vé số cùng xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, ngày 28/5, Luân cũng thực hiện một vụ cướp giật khoảng 90 tờ vé số của một phụ nữ lớn tuổi bán vé số ven Quốc lộ 55, thuộc xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, đối tượng có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Vào ngày 1/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ N.T.S (15 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của bà T.T.L (67 tuổi), là người khuyết tật bán vé số tại phường Thuận An.

Theo thông tin điều tra, tối 31/5, khi bà L đạp xe ba bánh về nhà thì bị Sang áp sát, giật túi xách bên trong có 80 tờ vé số cùng 840.000 đồng tiền mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chỉ sau khoảng 11 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương đã bắt giữ nghi phạm, thu hồi toàn bộ tài sản trả cho bị hại.

Trước đó ngày 24/5, Công an xã Long Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1990) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của bà Nguyễn Thị M (74 tuổi), bán vé số dạo trên địa bàn.

Theo điều tra, sáng 23/5, Thu giả vờ mua vé số, nhờ đổi tiền rồi bất ngờ giật ví tiền bên trong có 1 chỉ vàng 24K, tiền mặt và giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Chưa đầy 10 giờ sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng người bán vé số lớn tuổi, sức khỏe yếu để thực hiện hành vi phạm tội.

Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Lâm Đồng: Dùng súng nhựa, giả danh công an để cướp tài sản Các đối tượng đã chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo để giả danh lực lượng Công an đi tuần tra ban đêm nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.