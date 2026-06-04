Lần đầu tiên có chứng chỉ giáo dục đại học, xác nhận kết quả từng học phần?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học và các đối tượng có liên quan.

Theo đó, một trong những điểm mới đáng chú ý là dự thảo lần đầu tiên bổ sung quy định về chứng chỉ giáo dục đại học - loại chứng chỉ xác nhận kết quả hoàn thành học phần hoặc một phần chương trình đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này tạo cơ chế để ghi nhận từng giai đoạn học tập của người học, tăng khả năng tích lũy, công nhận và chuyển đổi kết quả học tập giữa các chương trình đào tạo. Đây cũng là cơ sở để người học có thể từng bước tích lũy kết quả học tập theo nhu cầu và điều kiện của bản thân, thay vì chỉ được ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo.

Bên cạnh việc tăng tính linh hoạt trong học tập, dự thảo tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi người học. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm bảo đảm quyền học tập, quyền tiếp cận thông tin, quyền được hỗ trợ học tập và quyền được đối xử công bằng của sinh viên.

Cùng với điểm mới về cơ chế chứng chỉ đại học, một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo là mở rộng cơ chế công nhận kết quả học tập của người học. Theo đó, cơ sở đào tạo có thể xem xét công nhận để chuyển đổi tín chỉ từ kết quả học tập từ xa hoặc từ các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm mà người học đã tích lũy thông qua quá trình học tập và làm việc.

Các quy định này hướng tới việc ghi nhận những gì người học đã học được, làm được và chứng minh được năng lực, thay vì chỉ công nhận kết quả học tập theo con đường truyền thống. Qua đó, tạo điều kiện để người học có nhiều lựa chọn và lộ trình học tập linh hoạt hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo, đồng thời thúc đẩy học tập suốt đời trong bối cảnh tri thức và kỹ năng cần được cập nhật liên tục.

Dự thảo lần đầu tiên bổ sung các quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo đại học. Theo đó, AI được sử dụng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học, nhưng không thay thế vai trò của giảng viên và năng lực học tập độc lập của sinh viên. Việc ứng dụng AI phải bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong đánh giá, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học khai thác hiệu quả các công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến gian lận học thuật, vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Các nội dung mới của dự thảo không chỉ đáp ứng những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn đào tạo mà còn góp phần tạo điều kiện để người học có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục đại học hơn, được ghi nhận tốt hơn những kết quả học tập đã tích lũy và chủ động hơn trong lộ trình học tập của mình.

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đồng thời, cập nhật những yêu cầu mới của giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và học tập suốt đời./.

Bộ GD-ĐT dự kiến có nhiều cơ chế mở đột phá cho người học liên thông Người học sẽ được công nhận tối đa kết quả học tập, công nhận cả năng lực nghề nghiệp, các chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc để được giảm thời gian đào tạo khi học liên thông.