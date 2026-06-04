Dự kiến cho phép học sinh Trung học phổ thông đăng ký học tích luỹ tín chỉ đại học

Học sinh trung học phổ thông thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp được đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học là điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học và các đối tượng có liên quan.

Theo khoản 4, Điều 10 dự thảo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất việc tổ chức đăng ký học tập như sau: “Học sinh trung học phổ thông thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được phép đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học của cơ sở giáo dục đại học.”

Năm 2026, cả nước có 151 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp.

Theo Điều 39 Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, đối tượng được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm: người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa (được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12 và có kết quả rèn luyện cả năm đạt mức tốt, kết quả học tập cả năm đạt mức khá trở lên); người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ (được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ đạt trở lên).

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng được miễn thi tốt nghiệp còn có người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Việc cho phép học sinh trung học phổ thông được học tích lũy tín chỉ đã được Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai từ năm học 2024-2025 trong chương trình VNU 12+, áp dụng với các học sinh thuộc 4 trường trung học phổ thông trực thuộc của đơn vị này, gồm: Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trung học phổ thông Khoa học giáo dục.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình nhằm tạo điều kiện để học sinh giỏi được tiếp cận sớm với những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp năng lực, tăng tỷ lệ thành công khi học đại học./.

Thi tốt nghiệp THPT: Siết chặt phòng chống gian lận công nghệ cao Chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, siết chặt phòng chống công nghệ cao là một trong những điểm được đặc biệt chú trọng trong công tác tổ chức thi.