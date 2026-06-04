Bên trong mô hình đào tạo công nghệ cao của Samsung tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Từ những phòng học thông minh, không gian STEM hiện đại đến các phòng thực hành XR/VR và mô phỏng bán dẫn tiên tiến, SIC mang đến môi trường học tập tích hợp, nơi học viên được tiếp cận công nghệ bằng trải nghiệm thực tế.

Nhằm mang tới không gian đào tạo hiện đại với những trang thiết bị chất lượng cao, trong năm học 2023-2024, Samsung đã triển khai mô hình phòng học Samsung Innovation Campus - SIC Lab tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Đại học Duy Tân, Đà Nẵng - nơi các học viên tham gia chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) được tạo điều kiện tốt để học tập, thực hành và nghiên cứu.

Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus đầu tiên được khánh thành tại tỉnh Bắc Ninh.

Từ năm 2026, mô hình SIC Lab chuyên dụng được nâng cấp thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus và mở rộng đến các tỉnh, thành của Việt Nam. Trung tâm đầu tiên được đặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh).

Đây là không gian đào tạo, trải nghiệm công nghệ hiện đại, phục vụ đào tạo thực hành, nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và bán dẫn.

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC được đặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh).

Trung tâm này có tổng diện tích 725m², bao gồm 01 phòng học SIC, 01 phòng STEM Lab, 02 phòng thực hành XR/VR, 01 phòng thực hành mô phỏng lắp ráp bán dẫn, 02 phòng họp và 01 khu vực nghỉ.

Đây không chỉ đơn thuần là một không gian giảng dạy mà còn là một môi trường giáo dục tích hợp - nơi lý thuyết, thực hành, hoạt động học tập dựa trên dự án và học tập STEM được kết nối thành một thể thống nhất, nơi các học viên được học bằng trải nghiệm, tư duy bằng khoa học và trưởng thành bằng sáng tạo để bước xa hơn trên hành trình phát triển bản thân của mình.

Phòng học lý thuyết được trang bị đầy đủ thiết bị, phục vụ công tác đào tạo góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của học viên.

Trong khi đó, Phòng thực hành STEM với các học cụ và mô hình giúp học viên có thể tiếp cận kiến thức một cách trực quan, nâng cao tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Phòng máy tính được trang bị hiện đại, đồng bộ phục vụ việc học tập và thực hành công nghệ.

Lần đầu tiên, Samsung đưa các khóa học về bán dẫn vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus với mong muốn được đóng góp vào mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn tại Việt Nam đến năm 2030. Thiết bị thực tế ảo mở rộng được đưa vào giảng dạy nhằm đa dạng hóa trải nghiệm học tập về bán dẫn.

Tại SIC, các sinh viên không chỉ học lý thuyết về bán dẫn, mà còn về những gì thực sự xảy ra trên dây chuyền sản xuất: thiết bị thực tế, quy trình thực tế, và thậm chí cả các tình huống khắc phục sự cố thực tế mà các kỹ sư gặp phải hàng ngày.

Học viên trải nghiệm các nội dung đào tạo thông qua hệ thống thiết bị thực tế ảo mở rộng (VR/XR) hiện đại với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên.

Bên cạnh các phòng học, thực hành, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC còn có khu vực nghỉ ngơi để học viên có thể thư giãn, trao đổi và chuẩn bị cho các tiết học tiếp theo.

Samsung Innovation Campus (SIC) là chương trình trách nhiệm xã hội trọng điểm của Samsung, được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đến nay, chương trình đã mở rộng tới 36 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Thái Lan… Tại Việt Nam, chương trình cũng được triển khai từ năm 2019, cung cấp các khóa học, giúp thế hệ trẻ trang bị kiến thức phù hợp xu hướng công nghệ cốt lõi cho tương lai bao gồm AI, IoT và Big Data. Năm 2026, lần đầu tiên, khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình SIC nhằm hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 – định hướng mang tính chiến lược trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.