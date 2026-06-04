Meta phản ứng sau khi Australia đề xuất áp thuế mới với các tập đoàn công nghệ

Tập đoàn công nghệ Meta đã cho rằng Australia vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do song phương với Mỹ khi đề xuất áp dụng một loại thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ không ký thỏa thuận cấp phép nội dung với các cơ quan báo chí trong nước.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh cãi đã kéo dài gần 5 năm qua giữa chính phủ Australia và các tập đoàn công nghệ Mỹ về cơ chế chia sẻ doanh thu với những cơ quan báo chí.

Meta- tập đoàn sở hữu Facebook và Instagram, hiện có giá trị vốn hóa khoảng 1.600 tỷ USD- cho rằng đề xuất đánh thuế 2,25% trên toàn bộ doanh thu tại Australia của các nền tảng công nghệ - bao gồm cả những khoản doanh thu không liên quan đến mạng xã hội - là "không thể biện minh" và còn đi xa hơn các biện pháp từng khiến chính phủ Mỹ phải có phản ứng trước đây.

Trong bài viết đăng tải ngày 5/6, Meta cho rằng loại thuế này "rõ ràng vi phạm các cam kết mà Australia và Mỹ đã đưa ra trong Hiệp định Thương mại Tự do song phương," trong đó Australia cam kết dành cho các doanh nghiệp Mỹ "sự đối xử không kém thuận lợi" so với những doanh nghiệp trong nước.

Meta cũng lập luận rằng việc tính thuế dựa trên tổng doanh thu nội địa của các công ty công nghệ khiến biện pháp của Australia có phạm vi còn rộng hơn các loại thuế dịch vụ số mà một số quốc gia đã áp dụng trước đây và từng dẫn tới việc Mỹ triển khai các biện pháp đáp trả thương mại.

Người phát ngôn của Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Australia Daniel Mulino, người phụ trách giám sát chính sách thuế này, cho biết Chính phủ vẫn cam kết thúc đẩy kế hoạch và toàn bộ số tiền thu được sẽ được phân bổ trở lại cho ngành báo chí trong nước.

Vấn đề buộc các công ty mạng xã hội phải trả tiền cho các cơ quan báo chí đối với nội dung giúp thu hút người dùng đã là điểm nóng trong quan hệ giữa Australia và Meta kể từ năm 2021.

Khi đó, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật buộc các nền tảng công nghệ phải đàm phán với những hãng tin hoặc đối mặt với cơ chế trọng tài do Chính phủ chỉ định.

Sau khi tạm thời chặn toàn bộ nội dung tin tức tại Australia, Meta đã ký thỏa thuận với phần lớn các cơ quan báo chí lớn. Tuy nhiên, đến năm 2024, công ty tuyên bố sẽ ngừng trả tiền cho nội dung tin tức.

Thay vì kích hoạt cơ chế trọng tài theo luật hiện hành, Chính phủ Australia cho biết sẽ chuyển sang mô hình mới, theo đó áp dụng thuế đối với các nền tảng công nghệ.

Chính phủ Australia cũng mở rộng phạm vi áp dụng từ Meta và Google sang Meta, Google và TikTok. Google từng ký thỏa thuận với các cơ quan báo chí theo mô hình trước đây, nhưng cũng đã bày tỏ phản đối đề xuất thuế mới.

Nỗ lực của Australia nhằm tăng cường quản lý các tập đoàn công nghệ chủ yếu có trụ sở tại Mỹ đã trở thành một điểm gây tranh cãi trong quan hệ song phương.

Một ủy ban của Quốc hội Mỹ đã kêu gọi người đứng đầu cơ quan quản lý Internet của Australia ra điều trần về điều mà họ gọi là cơ chế kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của người Mỹ.

Đến nay, cơ quan quản lý này vẫn chưa cho biết liệu có chấp nhận lời mời điều trần hay không./.

Tập đoàn công nghệ Google đối mặt "bão" pháp lý tại EU Một nhóm tự xưng là Liên minh các nhà xuất bản độc lập đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc Google lạm dụng nội dung web cho tính năng AI Overviews trong thanh công cụ Tìm kiếm.

