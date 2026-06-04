Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 gồm 27 thành viên; trong đó đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đây là một trong những nội dung của Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Cũng theo Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội là Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, cho ý kiến, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) do Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn.

Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên khác của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí bổ sung trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan được giao nhiệm vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Giúp việc.

Các thủ tục đầu tư, kinh phí và các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 ngày 13/5/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030 do Văn phòng Quốc hội trực tiếp tham mưu, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn phòng Quốc hội triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm các điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc theo yêu cầu, chỉ đạo, quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và theo quy định, phân cấp, ủy quyền trên cơ sở tờ trình, dự toán đề xuất của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trường hợp phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (3/6/2026) và thay thế Nghị quyết số 1635/NQ-UBTVQH15 ngày 8/5/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội; Nghị quyết số 1792/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 1919/NQ-UBTVQH15 ngày 27/11/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57; Nghị quyết số 1992/NQ-UBTVQH15 ngày 27/2/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và Nghị quyết số 263/NQ-UBTVQH ngày 11/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội./.

Nghị quyết 57 và những chuyển động thực tiễn từ địa phương Từ miền núi Lai Châu đến cực Nam Cà Mau, Nghị quyết 57 đang từng bước đi vào cuộc sống thông qua cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp.