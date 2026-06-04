Những “ngọn hải đăng” soi sáng niềm tin

Trong bối cảnh toàn Đảng đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng từ cơ sở tại tỉnh Ninh Bình tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò tiền phong của đội ngũ đảng viên. Bằng việc lấy “xây” để củng cố niềm tin, lấy “chống” để giữ vững kỷ cương, tổ chức cơ sở Đảng tại Ninh Bình đang khẳng định rõ vai trò hạt nhân chính trị, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển nhanh và bền vững. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 2 bài: “Xây dựng lá chắn tư tưởng từ cơ sở” tại Ninh Bình.

Trong hệ thống chính trị, những chi bộ, đảng bộ vững mạnh ở cơ sở tại tỉnh Ninh Bình đang được ví như những “ngọn hải đăng” soi đường, dẫn lối, giữ vững trận địa ngay từ nền tảng.

Không chỉ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư, các tổ chức cơ sở Đảng còn chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiền phong của các đảng viên đặc thù, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những "hạt nhân" đặc thù nơi cơ sở

Để tổ chức cơ sở Đảng thực sự là chỗ dựa tinh thần và chính trị của nhân dân, vai trò nêu gương của mỗi đảng viên, đặc biệt là các đảng viên vùng đồng bào có đạo hay vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa quyết định. Họ chính là chiếc cầu nối sống động nhất đưa chủ trương của Đảng đến với cuộc sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Lưu Phương, xã Phát Diệm là một trong những đảng viên công giáo tiêu biểu, luôn gương mẫu trong cả “việc đạo” và “việc đời.”

Các đảng viên công giáo trên địa bàn xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình là lực lượng nòng cốt trong các phong trào và cuộc vận động tại cơ sở. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ, bà còn năng nổ trong phong trào phụ nữ tại địa phương. Gắn bó với công tác hội từ năm 2003, bà Ngọc luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với những đóng góp bền bỉ và thiết thực, bà đã trở thành tấm gương tiêu biểu về việc phát huy các giá trị tốt đẹp của tôn giáo, gắn bó và đồng hành cùng trách nhiệm công dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ, là một người con của Chúa, đồng thời là một đảng viên, bà luôn tâm niệm phải sống "tốt đời, đẹp đạo." Sự gương mẫu trong lời nói và hành động là yếu tố quan trọng để tạo sự tin tưởng, ủng hộ trong cộng đồng người có đạo, qua đó góp phần đưa các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc sống.

Ông Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm đánh giá, các đảng viên công giáo trên địa bàn luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Nhiều đảng viên còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Tại các địa bàn miền núi, những “hạt nhân” nòng cốt ở cơ sở cũng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị.

Ông Bùi Ngân, Bí thư Chi bộ bản Mét, xã Phú Long là một trong những điển hình tiêu biểu. Là người dân tộc Mường, ông luôn xác định muốn vận động bà con làm theo thì đảng viên phải đi đầu.

Đảng ủy xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại các chi bộ cơ sở. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đến giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gia đình ông đều tiên phong thực hiện. Từ những kết quả thực tế mang lại, nhiều hộ dân trong bản đã tích cực hưởng ứng và làm theo.

Ông Bùi Ngân chia sẻ, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin của người dân đối với tổ chức đảng và các phong trào ở địa phương.

Ông Bùi Văn Hiếu, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Long cho biết, với trên 90% dân số là đồng bào Mường, việc xây dựng đội ngũ đảng viên tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở.

Các đảng viên người Mường không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống mới.

“Cầu nối” niềm tin giữa ý Đảng và lòng dân

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình được thành lập từ tháng 7/2025 trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 3 Đảng bộ: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (trước đây). Hiện toàn Đảng bộ có 133 tổ chức đảng, gồm 4 đảng bộ trực thuộc và 129 đảng bộ xã, phường với hơn 239 nghìn đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, nơi nào tổ chức Đảng biết lắng nghe, tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết những vấn đề thiết thân của người dân, nơi đó sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội cao nhất.

Đảng ủy xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Chi bộ 3 Tân An, phường Đông A là chi bộ đô thị có quy mô lớn với 108 đảng viên. Xác định rõ vai trò “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, chi bộ đã đưa các vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân như quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị vào thảo luận công khai trong các kỳ sinh hoạt. Đồng thời, mỗi đảng viên được phân công phụ trách từng khu dân cư để chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Ông Đàm Quang Nghĩa, Bí thư Chi bộ 3 Tân An cho biết, việc phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân đã góp phần hạn chế những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. Khi người dân được tham gia ý kiến và thấy rõ vai trò của mình trong các quyết định chung, họ sẽ tích cực hưởng ứng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông A Hoàng Thế Hòe nhấn mạnh, việc chính quyền cơ sở đẩy mạnh công khai, minh bạch theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân một cách tự nhiên và bền vững.

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành không chỉ được triển khai hiệu quả tại khu vực đô thị mà còn từng bước lan tỏa đến các chi bộ ở địa bàn nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tại Chi bộ xóm 10C, xã Khánh Hồng, các buổi sinh hoạt chi bộ không còn nặng tính hình thức mà trở thành nơi để đảng viên trao đổi, thảo luận, cùng hiến kế giải quyết các bài toán cụ thể của địa phương như xây dựng nông thôn mới, cải tạo hạ tầng, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Chi bộ xóm 10C khẳng định, để tạo sự đồng thuận, điều quan trọng là phải "nói rõ, làm thật và làm đến nơi đến chốn," mọi nội dung thống nhất đều phải được công khai và kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Bên cạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cũng đóng vai trò không thể thiếu trong việc củng cố nhịp cầu nối liền ý Đảng-lòng dân. Bằng việc chủ động phối hợp với chi bộ, chính quyền để tuyên truyền và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Bà Trần Thị Hồng Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Hồng chia sẻ, khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng quyền làm chủ và quyền lợi chính đáng được bảo đảm, niềm tin vào Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố. Đây chính là nền tảng giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội cao từ sớm, từ xa.

Có thể thấy, khi tổ chức Đảng thực sự gần dân, sát dân và hành động vì lợi ích của nhân dân, niềm tin sẽ trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa “ý Đảng” và “lòng dân.” Qua đó tạo nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

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