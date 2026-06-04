Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông

Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các phát biểu gần đây của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này.

Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Campuchia cho biết đã gửi thông báo tới Thái Lan và Tổng thư ký Liên hợp quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp khác biệt bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực.

Trả câu hỏi của phóng viên về các biện pháp bảo hộ công dân đã triển khai đối với 2 thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng tại Nhật Bản, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và công ty phái cử, nghiệp đoàn tiếp nhận để xác minh thông tin và tìm hiểu vụ việc.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Nhật Bản, hai công dân Việt Nam được phát hiện bất tỉnh trong quá trình lao động tại công trường lấp đường ống tại thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga (Nhật Bản) và cả hai đã được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu nhưng đã bị xác nhận là tử vong.

“Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh về nguyên nhân của vụ tai nạn này và đồng thời tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ với thân nhân gia đình của hai nạn nhân để thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các thủ tục về hậu sự. Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình của hai nạn nhân,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết./.

Việt Nam phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa Liên quan đến việc Philippines và Trung Quốc cho người lên cắm cờ tại đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế.