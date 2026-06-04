'Tỉnh Gia Lai cần có phương án xử lý tốt về tài sản công, trụ sở dôi dư'

Ngày 4/6, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

Tại đầu cầu Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Kiểm tra giám sát số 21 tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của đoàn đồng thời khắc phục ngay một số tồn tại đã chỉ ra trong đợt kiểm tra giám sát vừa qua.

Về kết quả đạt được, đối với cả 4 nội dung kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, đồng thời phổ biến và cụ thể hóa thành các chương trình hành động; từ đó chỉ đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ trên xuống dưới vào cuộc.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Thời gian tới, tỉnh tính toán có phương án xử lý tốt về tài sản công, các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, sử dụng tài sản này một cách hiệu quả. Đối với việc tăng trưởng 2 con số, địa phương cần phát huy tiềm lực của địa phương đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài như các nhà đầu tư từ nước ngoài, các doanh nghiệp lớn để phát triển tỉnh.

Bộ trưởng lưu ý việc xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ cần phải thực chất, tránh chạy theo thành tích, tránh tình trạng vượt chỉ tiêu định mức nhưng hiệu quả không thực tế, không tương xứng. Tỉnh cần có cơ chế ưu tiên giải quyết những kiến nghị cấp bách từ cơ sở…

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đã tiến hành kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về 4 nội dung chính gồm: tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định và kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại hội nghị, đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những ưu điểm đạt được của tỉnh Gia Lai cũng như những mô hình hay của địa phương như: cải cách hành chính thông qua việc rút ngắn xử lý hồ sơ từ 30 ngày xuống còn 3 ngày, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục; triển khai mô hình "Xã hạt nhân" về chuyển đổi số và thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng với quy mô lớn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà…

Bên cạnh những ưu điểm, dự thảo báo cáo đã chỉ ra các hạn chế của địa phương như: nhiều sở, ngành và xã thiếu cán bộ có nghiệp vụ, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, kế hoạch, công nghệ thông tin; nhiều trạm y tế xã chỉ có 1-2 bác sỹ; nhiều trụ sở cơ quan cấp xã xuống cấp; khó khăn trong việc xử lý tình trạng dôi dư các trụ sở sau sáp nhập...

Đối với nội dung dự thảo báo cáo, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 đề nghị Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ thêm và chỉ ra những nội dung ưu điểm mới đạt được so với báo cáo kiểm tra đợt 1; những hạn chế, tồn tại kéo dài chưa được khắc phục và các khuyến nghị chưa thực hiện được để sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị ghi nhận Tỉnh ủy Gia Lai lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV bài bản, tổ chức thành công bầu cử và xây dựng chương trình hành động bảo đảm tính khả thi.