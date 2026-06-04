Đồng Nai lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 417/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%-12%/năm.

Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động và đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của ngành, lĩnh vực, địa phương theo kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng năm của thành phố Đồng Nai và mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; các quyết định, kế hoạch, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu, đôn đốc và hướng dẫn các xã, phường phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Ban chỉ đạo do ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban và ông Nguyễn Kim Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Phó ban thường trực; bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Phó Ban chỉ đạo; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị làm thành viên.

Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cho biết tính đến 31/5/2026, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Đồng Nai đạt trên 49.300 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 49% dự toán được giao, đạt 33% chỉ tiêu phấn đấu.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Nai có 279 dự án khó khăn, vướng mắc, trong đó có 238 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố xử lý, 41 dự án chưa được tháo gỡ thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ tối đa các nguồn lực, chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo kịch bản tăng trưởng điều chỉnh năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai giao các ngành, lĩnh vực bảo đảm kinh tế thành phố Đồng Nai đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026. Riêng đối với kịch bản tăng trưởng 21 ngành kinh tế cấp 1 sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết vào kỳ cập nhật 6 tháng năm 2026.

"Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung phấn đấu trong quý 2 để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu của các ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản trong quý 1, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026," Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu.

Năm 2025 tăng trưởng GRDP thành phố Đồng Nai đạt 9,63%; quý 1/2026 GRDP toàn thành phố tăng 9,76%. Theo kịch bản, các quý 2,3 và 4/2026 tăng trưởng trên 10%./.

Họp báo Chính phủ tháng 5: Quyết tâm bứt phá mục tiêu tăng trưởng "hai con số" Các nhiệm vụ trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.