Tháng Năm: Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động được 33.630 tỷ đồng

Ngày 4/6, số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận trong tháng Năm, cơ quan này đã tổ chức tổng cộng 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Kết quả huy động thành công 33.630 tỷ đồng và nâng tổng giá trị lũy kế từ đầu năm lên mức 159.186 tỷ đồng. Với tiến độ này, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành được 72% kế hoạch phát hành của riêng quý 2/2026 và đạt 32% kế hoạch tổng thể của cả năm 2026.

Đáng chú ý, dòng tiền huy động trong tháng tập trung mạnh mẽ vào các kỳ hạn dài, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54% (tương đương 18.250 tỷ đồng) và kỳ hạn 5 năm chiếm 45% (tương đương 15.000 tỷ đồng) tổng khối lượng phát hành.

Diễn biến lãi suất trên thị trường sơ cấp trong tháng Năm, Kho bạc Nhà nước thực hiện gọi thầu tại 6 loại kỳ hạn đa dạng bao gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Kết quả ghi nhận có 5 kỳ hạn trúng thầu thành công là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Điểm đáng chú ý là mức lãi suất trúng thầu có xu hướng tăng từ 2 đến 14 điểm cơ bản so với các phiên trúng thầu cuối tháng Tư.

Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối cùng của tháng Năm, lãi suất trúng thầu đối với kỳ hạn 3 năm đứng ở mức 3,49%/năm, kỳ hạn 5 năm đạt 4%/năm, kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%/năm, kỳ hạn 15 năm là 4,27%/năm và kỳ hạn 30 năm đạt mức 4,5%/năm.

(Nguồn: HNX)

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng Năm đã đạt con số 2.691.995 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với tháng Tư. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trong tháng này có phần sụt giảm về thanh khoản khi giá trị giao dịch bình quân đạt 14.961 tỷ đồng/phiên, tương ứng mức giảm 6,59% so với tháng trước. Trong cơ cấu giao dịch, hình thức giao dịch thông thường (outright) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi chiếm tới 74,37% tổng giá trị toàn thị trường, trong khi phần còn lại là các giao dịch mua bán lại (repos) với tỷ trọng 25,63%.

Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chiếm tỷ trọng 4,33% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng thêm 0,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, khối ngoại lại thực hiện vị thế bán ròng với giá trị đạt 137 tỷ đồng trong tháng./.

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