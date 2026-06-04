SpaceX chuẩn bị IPO với định giá kỷ lục 1,75 nghìn tỷ USD

SpaceX vừa công bố kế hoạch niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 12/6 với mục tiêu huy động gần 75 tỷ USD, đưa giá trị vốn hóa của công ty lên mức 1,75 nghìn tỷ USD.

Trong hồ sơ công bố vào ngày 3/6, hãng sản xuất tên lửa của CEO Elon Musk cho biết dự kiến chào bán 555.555.555 cổ phiếu với mức giá cố định 135 USD mỗi cổ phiếu.

Thay vì đưa ra một khoảng giá như truyền thống, SpaceX chọn ấn định con số cụ thể để đơn giản hóa quá trình gặp gỡ nhà đầu tư và khẳng định sự tự tin về nhu cầu thị trường. Theo các nguồn tin thân cận, cách tiếp cận này nhằm giảm bớt những diễn biến bất ngờ trong lộ trình IPO của công ty.

Nếu đạt được mức định giá 1,75 nghìn tỷ USD, SpaceX sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, vượt qua cả Meta Platforms, Berkshire Hathaway và công ty xe điện Tesla của CEO Elon Musk - vốn có giá trị vốn hóa 1,3 nghìn tỷ USD tính đến ngày 3/6.

Con số này đánh dấu sự tăng trưởng thần tốc khi giá trị công ty đã tăng gấp đôi so với 6 tháng trước và vượt xa mức định giá 125 tỷ USD vào năm 2022 hay 12 tỷ USD vào năm 2015.

Mặc dù đạt doanh thu 18,7 tỷ USD trong năm 2025 nhờ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, các hợp đồng phóng tên lửa cho chính phủ và thương vụ thâu tóm xAI, SpaceX vẫn ghi nhận khoản lỗ 4,9 tỷ USD trong cùng năm.

Sự chấp nhận của các nhà đầu tư đối với mức định giá khổng lồ này sẽ phụ thuộc vào niềm tin đối với các ý tưởng đầy tham vọng của CEO Elon Musk, bao gồm việc chinh phục sao Hỏa và đưa các trung tâm dữ liệu vào không gian.

Dự kiến, SpaceX sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Mỹ vào ngày 12/6 trong một sự kiện có thể trở thành đợt IPO lớn nhất mọi thời đại./.

IPO của SpaceX: Ván cược trị giá 2.000 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk Đợt niêm yết củaSpaceX được kỳ vọng sẽ huy động hơn 75 tỷ USD, mức lớn nhất trong lịch sử và đưa tổng nguồn thu từ IPO tại Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2021.