Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 17%

Tính đến ngày 31/5, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được khoảng 24.918 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 16,9% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 9,6%, vốn ngân sách địa phương đạt 17,1%.

Thông tin được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 4/6.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm 2026 được đánh giá là điểm tích cực của công tác lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt động đầu tư công của thành phố trong bối cảnh đầy thách thức với kết quả tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2025 (tăng từ 11% lên 16,9%).

Về giải ngân vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2026 cập nhật đến hết ngày 25/5 là 34.452 tỷ đồng, đã giải ngân 12.341 tỷ đồng/34.452 tỷ đồng vốn giao, đạt tỷ lệ 35,82%.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố, nhìn chung giải ngân đầu tư công còn rất chậm, kết quả thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân được xác định do nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu nên chưa phát sinh nhiều khối lượng để giải ngân; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; nguồn cung và giá vật liệu xây dựng chưa ổn định.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch đầu tư công là 147.599 tỷ đồng; trong đó, 144.078 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 3.521 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (cả năm đạt 100% mức vốn đầu tư công được giao), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu quý 2 giải ngân đạt 40%, quý 3 đạt 70%, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần cho tăng trưởng kinh tế "2 con số."

Để phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời, các đơn vị, chủ đầu tư linh động trong bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt; tập trung bố trí vốn các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra với các địa phương, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, trong quý 2/2026, phường, xã nào giải ngân vốn đầu tư công chậm, hoặc không giải ngân thì sẽ điều chuyển vốn cho phường, xã khác cũng như các dự án, công trình khác.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, không thể để nơi có tiền mà không làm gì, nơi làm tốt thì thiếu tiền để làm. Hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công vừa là mệnh lệnh từ Trung ương vừa là mệnh lệnh từ yêu cầu đầu tư phát triển của xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng chỉ đạo xử lý dứt điểm điểm nghẽn các dự án, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đẩy nhanh thi công; kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong các khâu: bồi thường, giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch, thiết kế, thẩm định; đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tiến độ và giải ngân dự án./.

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công sau 4 tháng chậm tiến độ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục và thi công để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn (147.599 tỷ đồng) trong năm nay.

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