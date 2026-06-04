Giá vàng trong nước phiên chiều nay tiếp tục đà giảm dù vàng thế giới phục hồi

Sau khi giảm 500.000 đồng ở phiên sáng, chiều nay (4/6), thị trường vàng trong nước lại giảm thêm 500.000 đồng/lượng dù giá vàng thế giới nhích nhẹ.

Cụ thể, vào thời điểm 15 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng niêm yết 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu lại giữ nguyên giá so với mở cửa phiên sáng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.468 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với mở cửa phiên sáng nay. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 142,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng giảm phiên thứ 4 liên tiếp, giao dịch quanh mức 156,5 triệu đồng Thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng quốc tế cũng có xu hướng giảm do lo ngại lạm phát. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp trong tuần giá vàng giảm.