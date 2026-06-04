Giá vàng tăng khi đồng USD và giá dầu đồng loạt suy yếu

Giá vàng đi lên trong phiên giao dịch ngày 4/6 tại thị trường châu Á, giữa lúc giá dầu thô giảm và đồng USD suy yếu.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đánh giá những kỳ vọng mới về khả năng đạt được giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Tính đến 13 giờ 59 phút ngày 4/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.468,84 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 0,7%, lên 4.495,70 USD/ounce.

Đồng USD giảm giá đã khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty môi giới giao dịch ngoại hối và hàng hóa kỳ hạn KCM Trade, cho rằng đà tăng của vàng hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của giá dầu và đồng USD.

Ông nhận định: “Giá vàng chỉ thực sự tăng mạnh khi dầu và đồng USD giảm. Điều đó khiến kim loại quý này phụ thuộc đáng kể vào các thông tin tích cực liên quan đến quan hệ Mỹ-Iran nếu muốn duy trì động lực tăng giá bền vững."

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 cho biết Israel và Liban đã nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt các hành động không thiện chí, qua đó làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm kết thúc xung đột liên quan đến Iran.

Cùng ngày, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Trump tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Động thái này phản ánh sự gia tăng quan ngại trong nội bộ đảng Cộng hòa về cuộc xung đột đã kéo dài ba tháng qua.

Phiên này, giá dầu giảm khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran tiến tới một giải pháp hòa bình.

Theo giới phân tích, giá dầu ở mức cao có thể làm lạm phát tăng nhanh hơn và buộc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết ông không cho rằng các rủi ro lạm phát phát sinh từ xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài. Ông cũng nhắc lại rằng hiện chưa có lý do để thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty tài chính StoneX, nhận định xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc, nhưng thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Ông dự báo hoạt động giao dịch vàng sẽ biến động mạnh từ nay đến cuối năm, dù xu hướng chung vẫn nghiêng nhẹ theo hướng đi lên, với mục tiêu quanh mức giá 5.000 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 73,13 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,9%, lên 1.875,70 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,3%, lên 1.306 USD/ounce.

Chiều 4/6, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tiếp tục lao dốc, giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm theo xu hướng của thị trường thế giới, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai thị trường.