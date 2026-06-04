Phú Thọ tập trung giải quyết xong tồn đọng cho gần 80 dự án

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đang tập trung cao độ cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo kết quả rà soát của Sở Tài chính tỉnh, cơ quan thường trực Tổ công tác 751, tỉnh hiện có 149 dự án được tổng hợp trên hệ thống theo dõi của Trung ương. Trong số đó, 16 dự án đã được tháo gỡ hoàn toàn khó khăn, vướng mắc; 23 dự án đã chấm dứt hoạt động; còn 110 dự án cần tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Hiện nay tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài còn lại trên địa bàn. Trong đó, đối với 34 dự án đã được đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội, tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện các điều kiện pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng và năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

Đối với 76 dự án còn lại, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện rà soát, thanh tra, đánh giá để xác định rõ nguyên nhân tồn tại và phương án xử lý phù hợp.

Thanh tra tỉnh được giao tiến hành thanh tra đối với các dự án chưa có kết luận thanh tra để làm căn cứ giải quyết theo quy định. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành tháo gỡ đối với nhóm dự án này trong quý 3/2026.

Bên cạnh đó, một số dự án còn vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến các quy định pháp luật chuyên ngành sẽ được tập trung xử lý theo từng nhóm. Đối với các dự án thuộc Kết luận số 1203 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án tháo gỡ.

Các dự án liên quan đến đất quốc phòng sẽ được rà soát, phối hợp xử lý giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan quân sự. Riêng các dự án tại khu vực hồ Đại Lải, các cơ quan chuyên môn được giao nghiên cứu, hoàn thiện quy trình vận hành công trình thủy lợi đa mục tiêu để làm căn cứ xử lý các vi phạm và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Phú Thọ cần 800 tỷ đồng trong năm 2025 để xây dựng 38 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, tổng hợp và đề xuất nhiều phương án xử lý đối với các dự án tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế do tính chất phức tạp của các dự án. Nhiều dự án đã triển khai từ nhiều năm trước, trải qua nhiều lần thay đổi về cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, dẫn đến khó khăn trong việc xác định căn cứ pháp lý để xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, tâm lý e ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu, giải quyết các tồn tại lịch sử cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ tháo gỡ.

Nhiều dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án hoặc các vi phạm pháp luật về đất đai nên việc xử lý đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định.

Nhằm bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Hằng tháng, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tiến độ để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh; đồng thời các cơ quan chủ trì phải cập nhật tiến độ xử lý hằng tuần để phục vụ công tác theo dõi, giám sát.

Cùng với việc xử lý các dự án đã được thống kê, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện để không bỏ sót các dự án còn tồn đọng, nhất là những dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc có tình huống pháp lý tương tự.

Công tác thanh tra, giám sát đầu tư cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp chậm triển khai, tránh phát sinh thêm các dự án tồn đọng mới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự chủ động của tỉnh cùng việc hoàn thiện hành lang pháp lý đặc thù, Phú Thọ đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài.

Việc xử lý dứt điểm các dự án này không chỉ góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công mà còn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030./.

TP Hồ Chí Minh gỡ vướng các dự án tồn đọng, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định kiện toàn tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài nhằm chống lãng phí, thất thoát.