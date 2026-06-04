Huy động nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, các đơn vị quân đội đang huy động nhân lực, nguồn lực triển khai nhiều công trình trọng điểm.

Tại Lâm Đồng, gần 200 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ xây dựng trường học vùng biên; tại Khánh Hòa, Binh chủng Đặc công khởi công trung tâm huấn luyện chiến đấu chuyên sâu.

Gần 200 chiến sỹ, dân quân hỗ trợ xây dựng trường liên cấp ở khu vực biên giới

Ngày 4/6, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu thi công sớm hoàn thành hai dự án trường liên cấp tại hai xã biên giới của tỉnh.

Theo đó, lực lượng bộ đội thường trực, dân quân thường trực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sẽ tham gia hỗ trợ thi công hai dự án trường liên cấp tại hai xã Thuận An và Quảng Trực. Dự kiến, sẽ có khoảng 200 nhân công tham gia từ ngày 8/6-15/8/2026.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Quân khu 7 hỗ trợ lực lượng, nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã biên giới của tỉnh.

Trong đó, hai dự án tại hai xã Quảng Trực và Thuận An được khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến phải bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 8/2026. Tuy nhiên, đến nay, khối lượng thi công mới chỉ đạt được khoảng 60% khối lượng hợp đồng.

Theo đại diện nhà thầu thi công là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 319 miền Nam, hiện tiến độ dự án chưa đạt theo yêu cầu. Nguyên nhân chính do thiếu hụt nhân công.

Công nhân thi công xây dựng trường liên cấp biên giới Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo kế hoạch, mỗi dự án phải huy động được từ 350-400 người nhưng trên thực tế tại công trường hiện nay chỉ khoảng 250 người. Thêm nữa, việc huy động, thuê mướn thêm nhân công rất khó khăn, một phần do khan hiếm lao động, một phần do điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại vùng biên giới khó khăn.

Cũng theo đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 319 miền Nam, mỗi công trình cần bổ sung từ 70 đến 80 nhân lực, tổng cộng khoảng 150 người có thể tham gia các công việc như, xây, trát, ốp lát, vận chuyển vật tư và các công việc phụ trợ khác.

Công ty cam kết bảo đảm đầy đủ chế độ, điều kiện làm việc và an toàn lao động đối với lực lượng tham gia hỗ trợ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thống nhất chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhân lực cho nhà thầu trên cơ sở bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng của lực lượng vũ trang địa phương.

Trước đó, chủ trương hỗ trợ nhân lực tham gia thi công các công trình trường liên cấp đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đồng ý.

Trong tháng 3-4/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng đã huy động 150 cán bộ, chiến sỹ và dân quân thường trực tham gia hỗ trợ thi công 60 căn nhà thuộc Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực.

Đây được đánh giá là dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thi công trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Thuận An, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Tỉnh Lâm Đồng có 5 dự án trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai xây dựng tại 5 xã biên giới gồm Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil.

Trong đó, hai dự án tại Quảng Trực và Thuận An được khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026; ba dự án còn lại được khởi công vào tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành tháng 8/2027. Mỗi trường sẽ có quy mô 30 lớp học, mức đầu tư dự kiến hơn 225 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, mỗi trường sẽ đón khoảng 1.050 học sinh, giáo viên đến học tập, sinh hoạt và giảng dạy.

Xây dựng trung tâm huấn luyện chiến đấu chuyên sâu

Ngày 4/6, tại xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa), Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khởi công Dự án Lữ đoàn 5-Binh chủng Đặc công (giai đoạn 1). Dự lễ có Tư lệnh Binh chủng Đặc công, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo các Cục thuộc Binh chủng; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại lễ khởi công, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn cho biết, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là trung tâm huấn luyện chiến đấu chuyên sâu, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Đặc công trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, dự án khi hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ bảo đảm các điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Đặc công.

Dự án Lữ đoàn 5-Binh chủng Đặc công có 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là xây dựng trung tâm huấn luyện chuyên sâu. Dự án thuộc nhóm B (công trình quốc phòng, an ninh), do Binh chủng Đặc công làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 1.599 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Thực hiện dự án (giai đoạn 1), Binh chủng Đặc công tiến hành xây dựng các hạng mục phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt của bộ đội. Dự kiến thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028./.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường học tại các xã biên giới Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên."