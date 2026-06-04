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Đấu tranh thành công chuyên án ma túy trên khu vực biên giới​

Ngày 4/6, tỉnh Quảng Trị củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra, hoàn tất thủ tục tố tụng để xử lý đối tượng liên quan trong Chuyên án QT526.2 về đấu tranh với tội phạm ma túy khu vực biên giới.

Võ Dung
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án ma túy trên khu vực biên giới, bắt giữ 2 đối tượng liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án ma túy trên khu vực biên giới, bắt giữ 2 đối tượng liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra và hoàn tất các thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng liên quan trong Chuyên án QT526.2 về đấu tranh với tội phạm ma túy trên khu vực biên giới.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển; hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026 và Kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT526.2, lúc 18 giờ 20 phút ngày 2/6, tại nhà bà Hồ Thị Đường (sinh năm 1980), ở thôn Thuận 3, xã Lìa, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá tụ điểm tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Văn Thức (sinh năm 2008, trú tại thôn Thuận 3, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 246 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động và 647.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, lúc 14 giờ 50 phút ngày 3/6, tại khu vực đường mòn thôn Mới, xã Lìa, lực lượng phá án phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh bắt quả tang Hồ Văn Dinh (sinh năm 1994, trú tại thôn A Sói Hang, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 598 viên ma túy tổng hợp cùng một xe mô tô.

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Đảng ủy, UBND xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Qua đấu tranh Chuyên án QT526.2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 844 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan.

Kịp thời ghi nhận thành tích của lực lượng tham gia phá án, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức thưởng nóng và tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chuyên án ma túy #ma túy #Quảng Trị Quảng Trị
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