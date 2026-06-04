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Đại tướng Phan Văn Giang gửi Thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 4/6, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Hiền Hạnh/TTXVN)

Ngày 4/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã có thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển, thu giữ gần 1,16 tấn ma túy tổng hợp.

Nội dung bức thư như sau:

"Thân ái gửi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ thuộc các lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an

Các đồng chí thân mến!

Tôi rất vui mừng được biết, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan triển khai mở Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, chủ động bám nắm địa bàn, khu vực trọng điểm; thu thập tài liệu, thông tin về các tổ chức, đường dây liên quan đến tội phạm ma túy; tích cực tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy. Đặc biệt, trong Chuyên án 126MT, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển, thu giữ gần 1,16 tấn ma túy tổng hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chiến công của các đồng chí đã thể hiện tinh thần quyết liệt, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các đồng chí. Thời gian tới, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các tuyến biên giới, trên biển sẽ có nhiều diễn biến phức tạp; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh trấn áp tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, lập nhiều chiến công mới!

Chào thân ái và Quyết thắng!"./.

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#Tội phạm ma túy #đường dây vận chuyển ma túy #đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
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