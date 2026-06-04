Hà Nội: Tù chung thân cho Chủ tịch công ty PFS lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS). Nam làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này.

Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay; từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5-6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Theo thỏa thuận mà bị cáo đưa ra, khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được trả cả tiền gốc và tiền lãi. Bị cáo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công Trần Tuấn Bình (sinh năm 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư.

Bình còn được giao phụ trách các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi trả hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh, Nam phân công Phan Như Ý (sinh năm 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam.

Nam dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS. Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Nam đã dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, tiền thuê văn phòng, nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Nam thừa nhận, tính đến tháng 5/2023 còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Hiện, Nam không có khả năng trả nợ cho các nhà đầu tư. Nam khai đã tổ chức các cuộc hội thảo để “dụ mồi.”

Tại các cuộc hội thảo, bị cáo chuẩn bị nội dung và trực tiếp thuyết trình nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn dùng tiền của nhà đầu tư để làm ăn, phát sinh lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định, các nhân viên công ty, trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Trần Tuấn Bình còn tham gia góp vốn trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia.

Những người như Bình được Nam trả lương, thưởng và hoa hồng khi giới thiệu khách đầu tư theo chính sách của công ty, không được hưởng lợi từ số tiền mà Nam huy động được của các nhà đầu tư.Tại phiên tòa ngày 4/6, nhiều người bị hại vắng mặt.

Đối với các bị hại mà Cơ quan điều tra chưa ghi nhận được lời khai, Tòa xác định nếu họ có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện cho những bị hại này đối với Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác./.

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