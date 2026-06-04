Hà Nội đưa giải pháp xử lý xô lệch một số gối cầu đường Vành đai 3 trên cao

Qua quá trình quản lý, kiểm tra thường xuyên tuyến đường trên, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị quản lý (Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội) đã phát hiện tình trạng xô lệch một số gối cầu dưới nhịp dầm super T của đường Vành đai 3 trên cao, đồng thời đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng về giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn khai thác công trình.

Cụ thể, đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long có tổng chiều dài 5,367km, trong đó chiều dài cầu cạn là 4,831km, được thiết kế bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m; hai làn dừng khẩn cấp, hai dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa,... bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100km/h.

Dự án được chia làm 2 gói thầu xây lắp, gói 1 đoạn từ Mai Dịch - Cổ Nhuế do liên danh Sumitomo - Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 thi công; gói 2 đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long do liên danh Tokyu - Taisei Corporation thi công.

Về kết cấu, phần cầu cạn trên cao cấu tạo chủ yếu sử dụng kết cấu dầm Super T, gối cao su bản thép; (riêng 2 nút giao gồm: Hoàng Quốc Việt và Đỗ Nhuận sử dụng kết cấu nhịp dầm thép hộp kín liên tục, gối chậu thép).

Gối cầu của toàn bộ dự án sử dụng 2.286 gối cầu, trong đó nhịp dầm Super T gối được sử dụng là gối cao su kích thước gối 500x260x85 (mm)

Ngay khi phát hiện tình trạng xê dịch gối cầu trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã mời các chuyên gia tư vấn thiết kế và thi công kiểm tra để đánh giá nguyên nhân và cho ý kiến đề xuất về giải pháp khắc phục.

Cụ thể, theo ý kiến của các chuyên gia về thiết kế cầu, đối với kết cấu cầu dầm giản đơn bê tông dự ứng lực luôn được thiết kế có độ vồng ngược, dưới tác dụng của hoạt tải, biến dạng nhiệt dầm có xu hướng duỗi ra hoặc co lại, sẽ làm dầm có xu hướng xê dịch gối cầu ra khỏi vị trí thiết kế.

Đối với các vị trí gối bị xê dịch xảy ra trên các trụ P32, P44, P49, P53 bị dịch ra ngoài là do bề mặt trên của gối tiếp xúc không đều với bản thép đệm tạo dốc dưới đáy dầm theo thời gian dưới xu hướng duỗi ra hoặc co lại của kết cấu nhịp khiến gối bị dịch chuyển ra ngoài.

Khẳng định dịch chuyển gối cầu trong trường hợp gối cầu vẫn còn nằm trong phạm vi đáy dầm ngay lập tức chưa gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông, tuy nhiên, lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho rằng việc dịch chuyển gối dẫn đến mất, giảm nhiều diện tích tiếp xúc chịu lực của đầu dầm theo phương ngang khiến dầm chịu thêm mô men xoắn làm cho bản mặt cầu phân phối tải không đều có thể gây chuyển vị khe co giãn, lan can cầu…

“Trường hợp gối cầu dịch hoàn toàn trượt ra khỏi đáy dầm làm cho kết cấu nhịp có xu hướng dịch chuyển thẳng đứng, theo thời gian sẽ gây hư hỏng khe co giãn và dầm ngang đầu dầm, ảnh hưởng đến an toàn khai thác và tuổi thọ kết cấu công trình. Việc chêm, chèn các thớt gỗ chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ triển khai phương án sửa chữa triệt để tình trạng trên,” lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát và đánh giá nguyên nhân của tình trạng xô lệch gối cầu trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long), để kịp thời đảm bảo an toàn khai thác của công trình, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận trước mắt cho phép lập phương án sửa chữa các gối cầu đã bị trượt, xô lệch lớn dẫn diện tích tiếp xúc suy giảm nhiều trên các trụ P32, P44, P49, P53 nêu trên (kích nâng và dịch chuyển gối vào vị trí theo thiết kế, bổ sung khung chặn gối cầu…)

Kinh phí thực hiện từ dự phòng của gói thầu quản lý, bảo trì trên địa bàn gói thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông trên địa bàn các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; huyện Thanh Trì, tuyến đường 430 (70 cũ) và Quốc lộ 6 đoạn từ Km6+115 - Km11+400.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục thường xuyên kiểm tra, theo dõi các gối cầu trên toàn tuyến để kịp thời phát hiện, báo cáo và đưa ra giải pháp xử lý đối với các gối bị dịch chuyển.

Một số gối cầu dưới nhịp dầm super T của đường Vành đai 3 trên cao bị xô lệch và Hà Nội đưa ra giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn công trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về lâu dài, để khắc phục triệt để tình trạng xô lệch gối cầu trên các trụ còn lại, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị cho phép lập dự án dự án sửa chữa gối cầu trên đường trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) để bổ sung các giải pháp chống trượt gối (các giải pháp này đã được Sở Xây dựng cho triển khai thực hiện trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn Pháp Vân - Mai Dịch).

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án Thăng Long về tình trạng xô lệch gối cầu công trình nêu trên để xem xét, đánh giá nguyên nhân xô lệch gối và đưa ra các khuyến cáo về thiết kế cho các công trình tương tự (nếu cần thiết)./.

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