Rà soát phương án đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng qua 3 tỉnh Tây Nguyên

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (nhà đầu tư đề xuất dự án) rà soát, tính toán lại quy mô, phạm vi, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Cụ thể, Bộ Xây dựng lưu ý nhà đầu tư các đoạn tuyến tránh đô thị đi trùng quy hoạch đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đã được đầu tư phân kỳ như: tuyến tránh Pleiku, tuyến tránh Buôn Hồ, tuyến tránh Ea H’leo, tuyến tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Để có đầy đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trước năm 2030, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẩn trương rà soát, tính toán để đề xuất phương án đầu tư cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định hiện hành.

Theo phương án đầu tư của nhà đầu tư đề xuất, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có tổng chiều dài khoảng gần 258km đi qua địa bàn 3 tỉnh: Gia Lai (gần 57km), Đắk Lắk (khoảng 126km), Lâm Đồng (khoảng 75km). Điểm đầu giao với Quốc lộ 19 tại xã Bàu Cạn, Gia Lai. Điểm cuối giao với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Quốc lộ 14 thuộc xã Nhân Cơ, Lâm Đồng.

Giai đoạn trước mắt, tuyến được đề xuất quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,74m, tốc độ thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng.

Trước đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng để thực hiện dự án đối với đoạn qua địa bàn tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk cam kết cân đối ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án với tổng mức tối đa không quá 5.000 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất bố trí 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương tham gia dự án.

Dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa nếu được đầu tư sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và khu vực Tây Nguyên. Tuyến cao tốc cũng kết nối chặt chẽ với các tuyến cao tốc trục ngang như: Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, Phú Yên - Đắk Lắk, Chơn Thành - Gia Nghĩa, Nha Trang - Liên Khương… tạo thành mạng lưới liên hoàn giữa đất liền với biển đảo, bảo đảm ứng phó hiệu quả với mọi kịch bản an ninh vùng./.



Đề xuất đầu tư cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột-Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe Dự án có khả năng kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến quốc lộ hiện hữu cũng như hệ thống cảng hàng không, cảng biển để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên.