Hà Nội: Cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông

Liên tiếp trong các ngày 3 và 4/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Công an các xã Trung Giã, Ô Diên và các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế, rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng không phép ven sông trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2026 của lực lượng Công an thành phố.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 3 và 4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ bến theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động và khắc phục các vi phạm.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, các bến bãi vi phạm chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ tái hoạt động trái phép.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cưỡng chế, xử lý nhằm chấm dứt hoạt động của các bến vi phạm.

Tại khu vực ven sông Công và sông Cầu thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế với 3 bến bãi, gồm: Hà Tư, Hùng An và An Lạc. Tại khu vực bờ phải sông Hồng thuộc xã Ô Diên, các bến Đồn I, Thanh Hùng và Đồn II cũng bị xử lý theo quy định.

Trước đó, trong các ngày 28 và 29/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Liên Minh tổ chức rào chắn, ngừng cung cấp điện, nước đối với hai bến vật liệu xây dựng không phép tại Km212+400 và Km213+950 bờ phải sông Hồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), việc xử lý các bến bãi không phép nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bến thủy nội địa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn tình trạng tái phạm, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên các tuyến sông thuộc địa bàn Thủ đô./.

Cưỡng chế thu hồi đất 9 trường hợp phục vụ dự án đường trục chính Vũng Tàu Chính quyền phường Phước Thắng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm kết nối khu vực ven biển.