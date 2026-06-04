Tỉnh Hưng Yên đang thực hiện Đề án phục dựng, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.700 ha, thuộc địa phận các phường, xã: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu, Tân Hưng.

Toàn khu vực được chia làm 4 khu với tính chất, chức năng chính gồm: Khu I - Phân khu phục Hiến có quy mô khoảng 411 ha, là không gian chức năng đón tiếp, bến thuyền và không gian tái hiện lại khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt và 12 quốc gia; Khu II - Phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế có quy mô khoảng 434 ha, là không gian văn hóa, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường, trung tâm tổ chức sự kiện; Khu III - Phân khu dịch vụ du lịch có quy mô khoảng 474 ha, là không gian thương mại dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng; Khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng có quy mô khoảng 388 ha, là không gian mở, không gian cảnh quan sinh thái, vườn cây, cắm trại…

Bí thư Đảng ủy phường Phố Hiến Nguyễn Khả Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Để góp phần phục vụ Đề án trên, ông Nguyễn Khả Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Phố Hiến đề nghị, tỉnh đầu tư phục dựng mặt đứng phố cổ nối từ Phố Hiến hạ đến các điểm di tích thuộc khu vực Hồ Bán Nguyệt, chùa Chuông và Văn Miếu Xích Đằng.

Cụ thể từ đường Bãi Sậy, chùa Chuông đến hết địa phận phường Phố Hiến kéo dài đến tuyến đường Phố Hiến của phường Hồng Châu. Việc đầu tư này sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc cho khu vực Phố Hiến.

Còn ông Đặng Văn Diên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu cũng kiến nghị tỉnh Hưng Yên về việc đầu tư xây dựng tuyến đê kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường gắn với Đề án.

Tuyến đê này có chiều dài khoảng 7km sẽ được kết nối với con đường Di sản đang được tỉnh đầu tư xây dựng. Theo đó, phía triền đê sẽ bảo tồn nguyên trạng rặng nhãn cổ, còn xung quanh cho trồng cây xanh, thảm cỏ, cây hoa nhằm tạo cảnh quan cho vùng lõi của Phố Hiến xưa.

Liên quan đến phục dựng, tái thiết Phố Hiến, ngày 4/6, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh các công việc được giao như quy hoạch phân khu, thu hồi đất…, theo tinh thần xây dựng thành một tác phẩm tổng thể. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xem xét giao cho các phường liên quan làm chủ đầu tư một số hạng mục theo phân cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu, quá trình phục dựng, tái thiết Phố Hiến xưa phải được đặt trong bối cảnh công nghiệp văn hóa. Bởi trong quy hoạch, khu vực Phố Hiến cũng được xác định là động lực, cực tăng trưởng mới của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Xây dựng tính toán xây dựng, bố trí các khách sạn, nhà lưu trú, phục vụ người dân, du khách đến tham quan vui chơi, thưởng lãm thắng cảnh Phố Hiến trên bến dưới thuyền xưa sau khi Đề án được hoàn thành.

Cho rằng quá trình triển khai Đề án sẽ có rất nhiều việc cần phải thực hiện nhanh và đồng bộ, ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, các địa phương liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chủ động đi trước một bước, làm kỹ, làm chuẩn các công việc như rà duyệt quỹ đất, nguồn gốc đất, lên phương án cho việc giải phóng mặt bằng để đến khi được yêu cầu sẽ triển khai được ngay, đảm bảo tiến độ Đề án.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, định hướng xuyên suốt của tỉnh về phát triển văn hóa du lịch là đa dạng hóa dịch vụ, gia tăng trải nghiệm, nâng cao giá trị văn hóa. Tỉnh chuyển từ khai thác tiềm năng sang phát huy lợi thế, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ những sản phẩm rời rạc sang các chuỗi trải nghiệm có bản sắc và giá trị gia tăng cao.

Năm 2025, lượng khách du lịch đến Hưng Yên đạt 3,9 triệu lượt, trong đó có khoảng 71.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 1.700 tỷ đồng./.

Phố Hiến - thương cảng sầm uất ở Đàng Ngoài Phố Hiến một thời chỉ xếp sau Thăng Long - Kẻ Chợ về đô thị kinh tế, thương mại, nhất là thời kỳ Phố Hiến hưng thịnh vào thế kỷ 17 và 18.

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