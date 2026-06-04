Biến nguồn lực văn hóa thành động lực bứt phá du lịch cộng đồng

Để khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1744 ngày 25/5/2026 về phê duyệt đề cương và dự toán Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, đề án sẽ tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018-2025 (bao gồm cả tỉnh Ninh Thuận cũ).

Song song đó, đề án còn xây dựng bản đồ không gian và danh mục các điểm du lịch cộng đồng tiềm năng theo 3 hành lang đặc trưng, gồm: Biển-đảo; đồng bằng-làng nghề; miền núi-sinh thái văn hóa bản địa.

Đặc biệt, đề án dự kiến xây dựng 4 mô hình du lịch cộng đồng thí điểm đặc trưng, gồm: Mô hình di sản diêm nghiệp-văn hóa biển Ninh Diêm; mô hình văn hóa Chăm-làng gốm Bàu Trúc; mô hình di sản bảo vật-văn hóa Raglai và mô hình du lịch cộng đồng chợ phiên-dược liệu bản địa ở Bác Ái Tây.

Từ kết quả đánh giá toàn diện thực trạng và dự kiến xây dựng các mô hình, đề án đề xuất các giải pháp đồng bộ theo 3 trụ cột chính, đó là hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cộng đồng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Song song đó, đề án còn thực hiện xây dựng khung chính sách, lộ trình đầu tư và mô hình quản trị phù hợp, nhằm khai thác phát triển bền vững du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Kiến trúc tháp Chăm cổ kính tại tháp Pôklông Garai. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngoài đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh Khánh Hòa còn tập trung đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ quảng bá, kết nối các điểm du lịch cộng đồng với các tuyến, tour hiện có; từng bước hình thành mạng lưới sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên chia sẻ, Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho phát triển du lịch của tỉnh.

Đề án khi thực hiện không chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn giúp tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương từ việc phát triển du lịch cộng đồng. Đây là phương thức lấy chính cộng đồng làm trung tâm và chủ thể hưởng lợi. Qua đó góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh được mở rộng hơn. Nguồn lực di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống được bổ sung, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi cao tại xã Ninh Hải, có kiến trúc độc đáo, cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Khánh Hòa không chỉ có cảnh quan biển đảo, mà còn sở hữu di sản văn hóa phong phú. Hiện tỉnh có 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, đó là: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm Bàu Trúc. Song song đó, tỉnh có 3 di tích là Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Po Klong Garai và Tháp Hòa Lai được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.

Ngoài ra, tỉnh còn có 5 bảo vật quốc gia (Bộ sưu tập Đàn đá Khánh Sơn, Bia Hòa Lai, Phù điêu Vua Pô Rômê, Bia Phước Thiện, Tượng thờ Vua Po Klong Garai), 28 di tích quốc gia, 12 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 241 di tích cấp tỉnh.

Nhờ sự đa dạng và giàu nguồn lực tài nguyên văn hóa, cùng với những điểm đến giàu bản sắc và chất lượng từ du lịch cộng đồng, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch Khánh Hòa có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, hơn 9,2 triệu lượt khách đã đến với tỉnh, tăng trên 75% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng. Điều đó tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa là điểm đến du lịch đầy sức hấp dẫn./.

Khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho lĩnh vực văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ hoàn thiện thêm khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới.

​