Vì sao du lịch Việt Nam là “điểm sáng” giữa “bức tranh” ảm đạm của châu Á ?

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, báo cáo mới ban hành của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) cho thấy lượng du khách trên toàn cầu trong quý I/2026 đạt khoảng 307 triệu lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng thêm khoảng 6 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký UN Tourism Shaikha Al Nuwais cho rằng chính những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch toàn cầu, có thể khiến mức tăng trưởng năm 2026 chỉ đạt từ 1-2% (thấp hơn dự báo ban đầu là 3-4%).

Thêm vào đó, giữa bối cảnh bất định hiện nay, xu hướng lựa chọn các điểm đến gần nơi cư trú được dự báo gia tăng. Lý do UN Tourism chỉ ra là bởi giá dầu tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại một số thị trường đang đẩy chi phí vận chuyển lên cao, làm giảm năng lực khai thác của các hãng hàng không và ảnh hưởng đến tâm lý du khách.

Trong quý I/2026, châu Âu tiếp tục là khu vực đón khách quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 130 triệu lượt khách (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước). Châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4%, châu Mỹ tăng 2%. Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột địa chính trị khi lượng khách quốc tế sụt giảm 14%.

Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15%. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Sau khi tăng mạnh 9% trong tháng Hai, tốc độ tăng trưởng của khu vực Khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm xuống còn 2% trong tháng Ba, ảnh hưởng từ sự gián đoạn hàng không liên quan đến xung đột tại Trung Đông, khiến lượng khách đến Nam Á sụt giảm đáng kể.

Hệ quả, cả khu vực ghi nhận mức tăng trưởng du khách quốc tế 3% trong quý I/2026 thấp hơn kỳ vọng do sự phục hồi không đồng đều giữa các điểm đến. Xét theo tiểu vùng, châu Đại Dương tăng 9%, Đông Bắc Á tăng 5%, trong khi đáng chú ý Đông Nam Á chỉ tăng 1,1%.

Theo UN Tourism, lượng khách quốc tế đến châu Á trong quý I/2026 mới đạt khoảng 89% mức của năm 2019, cho thấy tốc độ phục hồi của du lịch khu vực vẫn còn rất chậm, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang bước sang giai đoạn tăng trưởng hậu đại dịch.

Giữa “bức tranh” ảm đạm của khu vực châu Á, du lịch Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng 12,4% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước (cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực châu Á).

Điều đáng nói, đà tăng trưởng này không những được duy trì mà còn gia tăng trong 5 tháng đầu năm, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,9%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Người dân và du khách hân hoan trong thời khắc chào năm mới 2026 tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Các chuyên gia nhận định Việt Nam đạt kết quả tích cực là do nhiều yếu tố thuận lợi như môi trường an ninh, an toàn được bảo đảm, người dân thân thiện, môi trường kinh tế-xã hội ổn định cùng hệ thống sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng trên còn phản ánh hiệu quả của hàng loạt các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch theo tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị như xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, chính sách tạo thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh, cũng như việc không ngừng mở rộng kết nối hàng không quốc tế...

Giữa bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam./.

Theo Hội đồng Chuyên gia Du lịch thuộc UN Tourism, ba thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu năm 2026 gồm: xung đột tại Trung Đông, chi phí vận tải gia tăng và giá dịch vụ lưu trú cùng các yếu tố kinh tế khác. Trong tình hình đó, du khách được dự báo sẽ tiếp tục ưu tiên các chuyến đi có chi phí hợp lý, giá trị cao và lựa chọn những điểm đến gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí phát sinh.

Ngành du lịch toàn cầu tê liệt do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông Việc đóng cửa không phận khu vực Vịnh Ba Tư khiến hơn 43.000 chuyến bay bị hủy chỉ trong vài tuần, với các lộ trình bị kéo dài thêm hàng nghìn km và giá nhiên liệu trở nên cao quá mức.