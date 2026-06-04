Đêm "Di sản" DIFF 2026: Lời tri ân "thành phố đáng sống" từ đội Pháp

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất và tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu mạnh mẽ.

Kế thừa sức nóng bùng nổ từ những ngày đầu tiên, người dân và du khách đang đổ dồn sự chờ mong vào đêm thi thứ hai mang chủ đề "Di sản", được kỳ vọng là nơi văn hóa bản địa và công nghệ pháo hoa giao thoa.

Đội Pháp và tôn vinh "Thành phố đáng sống"

Đội trưởng đội pháo hoa Pháp, ông Arnaud Fouriau cho biết toàn đội đang nỗ lực tối đa để hoàn thiện các khâu kết nối pháo cuối cùng. Mặc dù gặp phải một chút sự cố bất ngờ trong quá trình vận chuyển và thích nghi với cái nắng gắt của miền Trung, tiến độ công việc vẫn đang diễn ra thuận lợi.

Đạo pháo hoa đến từ Pháp tham gia đêm thi thứ 2 với chủ đề "Di sản". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về ý tưởng kịch bản cho đêm thi "Di sản", đội Pháp mong muốn tái hiện trọn vẹn sự hình thành, phát triển và hướng tới tương lai mạnh mẽ của Đà Nẵng. Thông qua âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật pháo hoa điêu luyện, họ đặt mục tiêu cao nhất là tôn vinh bề dày lịch sử cùng nét văn hóa truyền thống phong phú của thành phố.

Ông Arnaud Fouriau đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng các giai điệu âm nhạc bản địa đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp văn hóa này. Bằng sự kết hợp khéo léo, tinh tế, đội Pháp muốn làm nổi bật và củng cố vững chắc danh xưng "thành phố đáng sống" Đà Nẵng, Việt Nam.

Việt Nam bứt phá với công nghệ và bản sắc

Song song với sự chuẩn bị của đội Pháp, hành trình hướng tới đêm thi thứ hai của đội chủ nhà Việt Nam, Công ty TNHH 1 thành viên Hóa chất 21 (Z121) cũng đang diễn ra vô cùng khẩn trương.

Đội Việt Nam 2 (Công ty TNHH 1 thành viên Hoá chất 21) tranh tài cùng đội Pháp trong đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc công ty, toàn đội đã ráo riết triển khai công tác chuẩn bị một cách toàn diện trong suốt 6 tháng qua. Đội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ kỳ DIFF 2025, đặc biệt là trong việc hoàn thiện kỹ năng bố trí trận địa và sự đồng điệu với âm nhạc.

Điểm bứt phá đáng tự hào nhất của Z121 tại mùa giải năm nay chính là việc làm chủ hoàn toàn các công nghệ trình diễn tiên tiến nhất. Lần đầu tiên, đội đã trực tiếp ứng dụng 100% công nghệ mô phỏng trên nền tảng 3D trong công tác thiết kế, mô phỏng và trình diễn thực tế. Nhờ đó, mọi hiệu ứng đồ họa phức tạp đều được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi bước vào thực chiến.

Sự đổi mới này hứa hẹn mang lại chất lượng nghệ thuật và độ chính xác cho các màn bắn. Về mặt nội dung, Z121 mang khát vọng truyền tải đến bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và luôn sẵn sàng chủ động hội nhập.

Đội Việt Nam 2 chuẩn bị pháo hoa tại bãi bắn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tự hào là đơn vị đóng quân trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ, đội sẽ sử dụng những sản phẩm pháo hoa tái hiện hình ảnh cây cọ rực sáng trên bầu trời sông Hàn. Hình tượng văn hóa đặc sắc này là biểu trưng sâu sắc cho sự bền bỉ, kiên cường và sức sống vô cùng mạnh mẽ của con người Việt Nam .

Đầu tư kỷ lục nâng tầm vị thế lễ hội

Để tạo bệ phóng hoàn hảo cho các đội thi bùng nổ trong đêm "Di sản", công tác tổ chức của DIFF 2026 đã được nâng lên một chuẩn mực quốc tế vô cùng đẳng cấp.

Sự kiện năm nay chứng kiến sự đầu tư chưa từng có từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group. Những khán giả có mặt tại khán đài sẽ được trực tiếp trải nghiệm một không gian sân khấu đạt kỷ lục về kích thước. Đặc biệt nổi bật là vòm cơ khí khổng lồ rộng tới hơn 40 mét và cao 10 mét, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng choáng ngợp.

Ban tổ chức còn khéo léo đẩy mạnh yếu tố công nghệ số thông qua ứng dụng di động Sun Paradise Land. Ứng dụng đột phá này được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, mang đến những "món quà số" được cá nhân hóa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của từng du khách tham dự.

Những màn pháo hoa rực rỡ đêm khai mạc và sân khấu hiện đại đã sẵn sàng cho đêm thi thứ 2 chủ đề "Di sản" của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhờ sự bài bản trong mọi khâu tổ chức, DIFF đã xuất sắc đứng thứ 9 trong danh sách những lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh do tạp chí danh tiếng Travel + Leisure bình chọn.

Quy mô và tầm vóc ngày càng lớn mạnh của lễ hội cũng mở ra những cơ hội vàng cho ngành pháo hoa trong nước tự tin vươn ra biển lớn. Theo đánh giá, pháo hoa Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc khi các sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Dubai. Nhìn vào công tác chuẩn bị công phu cho đêm thi "Di sản", DIFF 2026 thực sự là minh chứng sắc nét nhất cho "sức mạnh mềm" và tư duy hội nhập của Đà Nẵng./.