Luồng lạch Cửa Việt bị bồi lấp gây khó cho ngư dân

Tình trạng bồi lấp luồng lạch tại cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị diễn ra thường xuyên đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của ngư dân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp.

Những ngày đầu tháng 6/2026, nhiều tàu cá của ngư dân và tàu vận tải ra vào cảng Cửa Việt gặp khó khăn do luồng bị cạn. Nhiều phương tiện, phải chờ thủy triều lên để di chuyển được an toàn.

Theo ngư dân địa phương, tình trạng cát bồi lắng diễn ra thời gian dài khiến luồng lạch ngày càng cạn, gây khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản, nhất là đối với các tàu có công suất lớn.

Ngư dân Lê Văn An, xã Cửa Việt, cho biết nhiều thời điểm tàu thuyền phải neo đậu 3-4 ngày để chờ thủy triều lên mới có thể ra khơi. Việc luồng lạch bị bồi lấp không chỉ làm kéo dài thời gian sản xuất, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi ra vào cửa biển.

Nhiều tàu cá của ngư dân và tàu hàng tải trọng lớn ra, vào cảng Cửa Việt gặp khó khăn do luồng bị cạn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

"Luồng lạch bị cạn, không ít tàu bị mắc cạn, có trường hợp gặp sóng lớn dẫn đến chìm tàu, gây thiệt hại về tài sản. Bà con ngư dân mong muốn cơ quan chức năng sớm nạo vét để tàu thuyền ra vào thuận lợi, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế," ông An chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, ngư dân Nguyễn Biên Cảm, trú tại xã Cửa Việt, cho rằng tình trạng bồi lấp kéo dài nhiều năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của ngư dân.

Nhiều chủ tàu phải tính toán lại thời gian xuất bến, trong khi chi phí nhiên liệu, neo đậu và bảo quản sản phẩm ngày càng tăng. Cửa Việt là cửa ngõ kinh tế biển quan trọng của tỉnh Quảng Trị; nơi tập trung hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và vận tải hàng hóa của tỉnh.

Vì vậy, tình trạng bồi lấp luồng lạch Cửa Việt không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân, mà còn gây khó khăn cho hoạt động vận tải biển.

Nhiều tàu hàng tải trọng lớn gặp trở ngại khi ra vào cảng Cửa Việt, thậm chí phải neo đậu chờ thủy triều hoặc giảm tải để bảo đảm an toàn hành trình. Theo các doanh nghiệp vận tải, việc luồng lạch bị thu hẹp và độ sâu không đáp ứng yêu cầu khai thác đã làm tăng thời gian vận chuyển, phát sinh chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều tàu hàng tải trọng lớn ra, vào cảng Cửa Việt gặp khó khăn do luồng bị cạn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo các cơ quan chuyên môn, hiện tượng bồi lắng tại cửa biển Cửa Việt ngày càng nghiêm trọng do tác động của địa hình, dòng chảy tự nhiên và các yếu tố khí hậu.

Luồng hàng hải bị thu hẹp, độ sâu suy giảm làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng hải, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu. Theo thiết kế, luồng lạch ra vào cảng Cửa Việt có chiều dài khoảng 2,4 km, rộng 60 m và độ sâu âm 5,6 m.

Tuy nhiên, hiện nay, độ sâu thực tế của luồng chỉ còn khoảng âm 2 m do bị đất, cát bồi lắng. Vì vậy, không chỉ ngư dân, ngay cả tàu chở hàng và phương tiện của các lực lượng vũ trang cũng gặp khó khi ra vào cảng.

Thiếu tá Võ Như Sa, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt cho biết, vào mùa khô, mực nước thủy triều tại cửa biển Cửa Việt xuống thấp, trong khi lượng đất, cát bồi lắng tích tụ qua nhiều năm khiến luồng lạch ngày càng cạn.

Điều này gây nhiều khó khăn cho hoạt động lưu thông đường thủy nội địa cũng như việc ra vào của tàu cá khai thác hải sản. Theo Thiếu tá Võ Như Sa, Cửa khẩu cảng Cửa Việt là địa bàn chiến lược, nơi các lực lượng Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển thường xuyên triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biển.

Tuy nhiên, tình trạng thủy triều xuống thấp kết hợp với luồng lạch bị bồi lấp đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cơ động và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị cho biết, luồng lạch Cửa Việt hiện bị bồi lấp, độ sâu không đảm bảo theo thiết kế nên ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Nhiều tàu của lực lượng vũ trang phải di chuyển sang cảng khác để duy trì khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, luồng hàng hải Cửa Việt được thiết kế với độ sâu âm 5,6 m, tuy nhiên hiện nay chỉ còn khoảng âm 2 m do bồi lắng.

Vì vậy, các tàu hàng không thể nhận đủ tải theo thiết kế, làm giảm hiệu quả khai thác và tăng chi phí vận tải. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm đầu tư nạo vét luồng hàng hải Cửa Việt đạt độ sâu thiết kế nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, nâng cao hiệu quả khai thác cảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển của địa phương.

Tình trạng bồi lấp tại cửa biển Cửa Việt đã kéo dài nhiều năm và đang tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy, hải sản cũng như vận tải biển. Việc sớm triển khai các giải pháp nạo vét luồng lạch một cách đồng bộ và bền vững không chỉ đáp ứng nguyện vọng của ngư dân mà còn góp phần phát huy vai trò của Cửa Việt - cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng của Quảng Trị trong phát triển kinh tế biển của địa phương./.

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