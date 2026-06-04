Ẩm thực Việt vượt khó, chinh phục thực khách tại thủ đô Manila của Philippines

Philippines - quốc gia vạn đảo với thị trường ẩm thực đầy tiềm năng nhưng cũng không thiếu những thách thức khốc liệt đối với những người ngoại quốc muốn lập nghiệp.

Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và tinh thần không ngại khó, những người con đất Việt đã tìm thấy cơ hội ngay trong những không gian đặc biệt nhất.

Bước chân vào Bệnh viện Metropolitan tại Manila, thực khách không khỏi bất ngờ trước một không gian ẩm thực Việt đầy sức sống. Đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cả một hành trình khởi nghiệp đầy tự hào của người Việt xa xứ.

Khởi nghiệp nhà hàng tại quê nhà đã khó, làm điều đó ở nước ngoài lại càng gian nan gấp bội. Những “cầu nối ẩm thực Việt” đã phải trải qua một hành trình dài “cân não” để có thể tồn tại ở Philippines.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, anh Nguyễn Đình Hòa - chủ chuỗi quán ăn Việt tại Philippines - cho biết trong khoảng thời gian 10 năm sống ở Philippines, có rất nhiều gập ghềnh, khó khăn xảy đến, như đại dịch COVID-19 khiến các hàng quán phải đóng cửa, rồi Philippines thắt chặt ngành Pogo (cờ bạc trực tuyến) khiến đối tượng thực khách bị thu hẹp.

Trong bối cảnh rất nhiều hàng quán bị phá sản, đóng băng, anh đã quyết định chuyển đổi mục đích kinh doanh nhắm vào đối tượng thực khách chủ yếu là người Philippines và do vậy mới có thể tồn tại cho đến bây giờ.

Sang Philippines được 15 năm, bắt đầu bằng việc du học, sau đó tìm kiếm cơ hội làm việc và lấy chồng, sinh con rồi lập nghiệp ở Philippines, chị Dư Kim Phụng - chủ nhà hàng Phở Kim tại Manila - chia sẻ: “Xưa em vừa đi học vừa bán hàng ăn online, tự nấu tự ship cho khách. Sau này em mới có cơ hội mở được một quán Phở Kim ở trong bệnh viện như thế này. Em luôn muốn đem đồ ăn Việt Nam, hương vị Việt Nam, hình ảnh con người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, thân thiện đến với người dân Philippines.”

Đối với món ăn Việt, linh hồn nằm ở sự tươi ngon của nguyên liệu và sự chuẩn xác của gia vị.

Thực khách thưởng thức món ăn Việt tại quán Phở Kim trong khuôn viên Bệnh viện Metropolitan tại thủ đô Manila (Philippines). (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Theo anh Đình Hòa, người Philippines rất thích các món như phở, bánh mỳ, gỏi cuốn của Việt Nam. Đồ ăn Việt Nam đơn giản, bổ dưỡng nên bác sỹ hay giới thượng lưu của Philippines rất thích.

Để được như vậy, những người làm nghề đã phải trải qua một hành trình dài tìm kiếm, kết nối và tự mình xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Chị Kim Phụng nhấn mạnh tất cả nguyên vật liệu từ bánh phở, gia vị, thậm chí là nước mắm, tương ớt, đều được chị nhập từ Việt Nam để đảm bảo chuẩn vị quê nhà.

Hiện tại, một khó khăn đối với chị là giá vận chuyển logistics từ Việt Nam sang Philippines vẫn còn tương đối cao. Chị bày tỏ mong muốn sắp tới giá vận chuyển logistics từ Việt Nam sang Philippines có thể "hạ nhiệt" để giúp đỡ phần nào cho bà con tiểu thương ở Philippines.

Mỗi góc nhỏ trong nhà hàng hôm nay đều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những đêm mất ngủ của người chủ. Chọn một bệnh viện lớn làm điểm xuất phát cho mô hình kinh doanh của mình là một quyết định táo bạo, đòi hỏi một tầm nhìn khác biệt.

Chị Kim Phụng tâm sự: “Mục đích mở quán trong bệnh viện là vì em tâm niệm đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh, bổ dưỡng và ngon. Trong khi đó tại các bệnh viện Philippines hầu hết là đồ ăn nhanh, chiên rán nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Chị Kim Phụng cho biết chị có mong muốn mở thêm nhiều quán phở Kim như thế này ở Philippines để quảng bá đồ ăn Việt Nam cũng như hình ảnh con người Việt Nam đến đông đảo người dân Philippines.

Hiện tại đối với mô hình kinh doanh quán ăn, Philippines quy định là phải do người Philippines đứng tên. Rất may ông xã chị Kim Phụng là người Philippines nên chị có thể thực hiện được hoài bão đó.

Sự liều lĩnh và cái tâm của người làm nghề cuối cùng đã được đền đáp bằng niềm tin của đối tác và sự yêu mến của thực khách. Ông Jason Nien COO - Giám đốc điều hành Bệnh viện Metropolitan - nhận xét: “Tôi thấy đồ ăn ở Phở Kim khá ngon. Cá nhân tôi cũng thích đồ ăn Việt Nam. Nó tốt cho sức khỏe, ngon miệng, và tôi nghĩ điều đó cũng tốt cho bệnh nhân, khách đến thăm và cả nhân viên trường trung học ở đây nữa. Họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn về đồ ăn.”

Không chút ngần ngại khi chúng tôi phỏng vấn cảm nhận về ẩm thực Việt Nam sau khi ăn hết tô phở, Pocholo - một thực khách trong nhà hàng Phở Kim - chia sẻ cảm nhận thức ăn ở nhà hàng này rất ngon và mang đậm hương vị đặc trưng của Việt Nam, trong khi giá cả phải chăng.

Anh Richard rất hài lòng với các món ăn của quán Phở Kim trong khuôn viên Bệnh viện Metropolitan tại thủ đô Manila (Philippines). (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Richard - một thực khách khác - hào hứng chia sẻ trong lúc ăn: “Tôi đã thử một số nhà hàng Việt và đây là nhà hàng tôi thấy phù hợp với khẩu vị của tôi nhất. Bạn có thể thử mà xem, cái này gọi là bánh mỳ. Và thử càphê sữa này nữa, vị nó như càphê truyền thống kết hợp với sữa đặc, rất vừa khẩu vị.”

Hành trình khởi nghiệp của người Việt tại Philippines vẫn đang tiếp diễn với những hoài bão mới.

Vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và chuỗi cung ứng, họ đã khẳng định được bản lĩnh của con người Việt Nam: Sáng tạo trong kinh doanh, kiên cường trước thử thách và luôn giữ vẹn nguyên tấm lòng nhân ái với cộng đồng.

Những mô hình như thế này chính là chiếc cầu nối văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam - Philippines, đóng góp cho nội hàm của mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường mà hai nước vừa đạt được./.

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