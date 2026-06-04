Môi trường

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để chủ động biện pháp phòng chống.

Thắng Trung
Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 4/6, Ban Chỉ đạo Phòng, thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 18/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 4/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bắc Bộ #mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất TP. Hà Nội
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