Nhà ăn hạnh phúc - Góc nhỏ yêu thương giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Giữa khuôn viên Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh, có một không gian mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp.

Không phải phòng khám hay buồng bệnh, nơi đây luôn lan tỏa hương thơm của những bữa ăn nghĩa tình cùng tiếng nói cười thân mật.

Đó là Nhà ăn hạnh phúc - nơi sẻ chia yêu thương với hàng nghìn bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Bếp ăn đỏ lửa mỗi ngày ấm lòng người khó khăn

8 giờ sáng mỗi ngày, các tình nguyện viên đã có mặt tại Nhà ăn hạnh phúc – Bệnh viện Lê Văn Thịnh để chuẩn bị sơ chế thực phẩm, bật lửa nấu cơm.

11 giờ trưa, nhà ăn chính thức mở cửa, những phần cơm nóng hổi, ngon lành đã được chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ. Người bệnh, thân nhân, nhân viên bệnh viện lần lượt bước vào nhận cơm, mang về bàn thưởng thức. Những câu chuyện, tiếng cười rộn rã, những lời hỏi han thân tình… ấm áp như chính trong phòng ăn của mỗi gia đình.

“Cơm chay nhưng ngon và sạch sẽ lắm, những người phục vụ rất thân tình, vui vẻ. Thêm một ngày bếp ăn còn đỏ lửa là một ngày người bệnh chúng tôi đỡ một phần tiền cơm trưa, xúc động lắm,” bà Võ Thị Diễm (ngụ phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ăn cơm vừa nhận xét.

Mỗi buổi sáng, khi xong ca tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, ông Lê Văn Khiêm (70 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) lại xuống Nhà ăn hạnh phúc để cùng các tình nguyện viên quét dọn, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị phục vụ bữa trưa miễn phí cho người bệnh, thân nhân, người có hoàn cảnh khó khăn.

Người bệnh dùng bữa tại Nhà ăn hạnh phúc. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Xong việc, ông Khiêm cũng sẽ ăn một bữa cơm rồi mới trở về nhà. “Tôi đã ăn cơm tại Nhà ăn hạnh phúc được 3 năm rồi, cơm ở đây rất ngon mà mọi người vui vẻ lắm, coi nhau như người thân trong gia đình, mời nhau ăn bữa cơm thật ấm áp,” ông Khiêm chia sẻ.

Chị Lê Thị Mai, nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng “nương nhờ” bữa trưa từ Nhà ăn hạnh phúc mấy năm nay. Chị bộc bạch: “Lương của chúng tôi thấp nên không có điều kiện gọi cơm bên ngoài, trước đây chúng tôi phải dậy thật sớm nấu cơm mang theo nhưng từ ngày có bếp ăn, chúng tôi không còn phải lo lắng về bữa trưa nữa. Thật sự biết ơn Ban giám đốc bệnh viện đã mở ra nhà ăn.”

Nhà ăn Hạnh phúc ra đời năm 2021, vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ sự phối hợp giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Mục tiêu của mô hình là không để bất kỳ bệnh nhân nào phải nhịn đói sau khi khám bệnh.

Theo bác sỹ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đối với người bệnh, đặc biệt là lao động nghèo phải điều trị dài ngày, bên cạnh gánh nặng viện phí còn là nỗi lo về chi phí sinh hoạt và những bữa ăn hằng ngày.

“Chúng tôi không đơn thuần phát cơm từ thiện, bởi điều đó đôi khi khiến người nhận có cảm giác được ban phát. Chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự sẻ chia, tử tế để có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Đó cũng là lý do mô hình mang tên Nhà ăn Hạnh phúc,” bác sĩ Minh chia sẻ.

Chung tay lan tỏa tình yêu thương

Những ngày đầu mới mở, nhà ăn chỉ có thể phục vụ vài chục suất cơm mỗi buổi trưa nhờ vào sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Lâu dần, quy mô ngày càng được mở rộng, bệnh viện dành hẳn một không gian xanh mát trong khuôn viên để xây dựng bếp ăn khang trang, bài bản hơn. Các nhà hảo tâm cũng tìm đến ủng hộ bếp ăn ngày càng nhiều. Nhờ vậy, đến nay Nhà ăn hạnh phúc đã có thể cung cấp khoảng 300 suất ăn mỗi ngày.

Tình nguyện viên chia suất ăn sẵn sàng phục vụ người bệnh, thân nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Là một trong những nhà hảo tâm đồng thời là tình nguyện viên gắn bó với bếp ăn, chị Trần Thị Ngọc Tuyết hầu như ngày nào cũng có mặt để hỗ trợ các công việc.

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng bếp ăn, chị Tuyết bộc bạch: “Thấy mọi người ăn ngon, vui vẻ tôi cũng thấy hạnh phúc. Mô hình này rất thiết thực. Tôi mong ngày càng có nhiều nhà hảo tâm đến ủng hộ, đóng góp để nhà ăn có thể phục vụ thêm suất ăn cho tất cả mọi người.”

Cũng là một tình nguyện viên thường xuyên có mặt tại bếp ăn, bà Đinh Thị Hồng Vinh (phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) luôn cảm thấy ấm lòng khi được tham gia làm việc thiện. Dù nhà cách bệnh viện khá xa nhưng mỗi ngày bà đều cố gắng có mặt từ sáng sớm để phụ giúp và động viên tinh thần các anh chị em tình nguyện viên. Mỗi lần trao một suất cơm và nhìn thấy nụ cười từ người nhận chính là động lực để bà tiếp tục theo đuổi việc làm ý nghĩa này.

Người bệnh, thân nhân xếp hàng nhận cơm tại Nhà ăn hạnh phúc. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trân trọng sự chung tay góp sức của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, các nhà hảo tâm và tình nguyện viên, bác sỹ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh Viện Lê Văn Thịnh cho hay lập bếp ăn đã khó, để bếp ăn duy trì liên tục trong thời gian dài càng khó hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Bác sỹ Minh mong rằng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, tình nguyện viên đồng hành để nhà ăn ngày càng tiếp sức được cho nhiều người bệnh hơn.

Không phải là những bữa cơm đắt đỏ, chính sự bình dị và ấm áp của Nhà ăn hạnh phúc đã và đang trở thành “liều thuốc tinh thần” vô giá giúp người bệnh nghèo có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống.

Giữa nhịp sống hối hả, nhộn nhịp của Thành phố, ở một góc nhỏ trong Bệnh viện Lê Văn Thịnh, có một bếp ăn luôn đỏ lửa và những bữa cơm ngon được nêm bằng thứ gia vị quý giá - gia vị của tình yêu thương./.

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