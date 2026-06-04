Tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn khi tham quan nơi địa hình hiểm trở

Ngày 4/6, Ủy ban Nhân dân xã Tả Van, tỉnh Lào Cai cho biết, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm cứu nạn một nữ du khách bị trượt chân rơi xuống khu vực Thác Rồng, suối Nà Háng, thuộc thôn Séo Mý Tỷ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/6, chính quyền xã Tả Van nhận được tin báo về việc một du khách bị trượt chân ngã xuống khu vực Thác Rồng, suối Nà Háng nên đã nhanh chóng huy động hơn 70 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, dân quân cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Hải Lam (sinh năm 2004, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai). Trong quá trình tham quan khu vực thác và suối, chị bị trượt chân và rơi xuống nước.

Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm tại hiện trường và mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng đến 13 giờ ngày 4/6 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết và điều kiện trang thiết bị chuyên dụng còn hạn chế.

Ủy ban Nhân dân xã Tả Van đã đề nghị các cơ quan cấp trên hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo xã Tả Van thông tin, vụ việc xảy ra ở khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động tham quan, du lịch cũng như công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo du khách khi tham quan các điểm du lịch tự nhiên, đặc biệt là khu vực thác nước, suối, rừng núi cần tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn, không tự ý tiếp cận những khu vực nguy hiểm, trơn trượt hoặc ngoài phạm vi được phép tham quan.

Du khách nên đi theo nhóm, sử dụng trang phục và giày dép phù hợp, theo dõi điều kiện thời tiết trước khi thực hiện các hoạt động khám phá ngoài trời để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình tham quan, trải nghiệm.

Trước đó, ngày 26/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 4344/UBND-VX yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm tại khu vực rừng, núi trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Trong đó nêu rõ, thời gian gần đây, ở Lào Cai xuất hiện một số hoạt động du lịch khám phá và thể thao mạo hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm; phối hợp xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm, nhất là tại các địa phương có rừng đặc dụng, vườn quốc gia, khu bảo tồn.

Sở đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, du khách và các đơn vị kinh doanh du lịch về quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm.

Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm tại khu vực rừng, núi.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm và thể thao mạo hiểm tự phát không bảo đảm điều kiện an toàn; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động trái quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm./.

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