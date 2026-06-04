TP Hồ Chí Minh: Hàng chục tấn lục bình cùng rác thải tràn vào bãi tắm Bãi Trước

Ngày 4/6, lượng lớn lục bình cùng rác thải đại dương đã tràn vào bao phủ khu vực bãi tắm Bãi Trước (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và sinh hoạt của người dân, du khách.

Tại hiện trường, lượng lớn lục bình cùng rác thải đã bị sóng lớn hất lên công viên Bãi Trước, và phủ khắp bãi cát. Ngoài ra, nhiều mảng lớn lục bình kèm rác thải cũng đang trôi nổi trên mặt nước ở khu vực gần bờ.

Trước tình hình đó, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã huy động nhiều công nhân, máy móc thiết bị tổ chức thu gom làm sạch công viên và bãi tắm.

Phó Tổng Giám đốc VESCO Nguyễn Xuân Hậu cho biết trong chiều 4/6, đơn vị đã thu gom được khoảng 20 tấn lục bình cùng rác thải.

Hiện tượng lục bình kèm rác thải các loại tràn vào bãi biển Vũng Tàu thường bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu hằng năm, sau khi mùa mưa bắt đầu, nhất là những trận mưa lớn. Những năm gần đây, lượng lục bình và rác thải tràn vào có xu hướng tăng mạnh cả về quy mô lẫn tần suất.

Dự kiến trong những ngày tới, lục bình và rác từ đại dương sẽ tiếp tục tràn về, phủ kín nhiều nơi ở ven biển khu vực Vũng Tàu. Đây là thách thức lớn đối với cơ quan chức năng, đơn vị thu gom, xử lý trong việc bảo vệ môi trường, phục vụ du khách và người dân tắm biển, nhất là vào cao điểm mùa du lịch Hè./.

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