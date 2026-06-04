Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên 4 chuyên đề kiểm tra (việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý các cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan).

Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã vận hành ổn định, duy trì hoạt động nền nếp, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1/2026 của tỉnh đạt 8,55%, cao hơn nhiều so với năm 2025; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu; thu hút FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6 tỷ USD; hơn 15.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 203.000 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ; chỉ số cải cách hành chính và hài lòng của người dân đứng thứ 6 cả nước; công tác quy hoạch, phát triển không gian kinh tế được đẩy mạnh.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; 97,7% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số; chính thức xóa hoàn toàn 20 thôn trắng sóng di động cuối cùng; là 1 trong 2 tỉnh sớm nhất cả nước hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, bài bản, có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào thực chất.

Đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh những chuyên đề kiểm tra lần này đều là những vấn đề rất mới, khó, chưa có tiền lệ, yêu cầu, áp lực triển khai rất cao, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển của tỉnh.

Với vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, Thái Nguyên phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc của hệ thống chính trị, gắn với các mục tiêu dài hạn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn diện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong số đó, đối với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh cần thực hiện "cuộc cách mạng" về phương thức quản trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiệu quả quản trị địa phương; bố trí, sắp xếp, đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn"; đẩy mạnh dữ liệu hóa, điều hành số, giảm trung gian hành chính, giảm hội họp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân và thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, phường.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý để đạt mức tăng trưởng 10,5% năm 2026 và 2 con số liên tục trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên cần một cuộc "cách mạng về tư duy" và "đột phá trong hành động"; thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển; phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đồng thời, cần nghiên cứu hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm hơn nữa đến bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cần tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 57 thành các chương trình, kế hoạch cụ thể với mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chính trong tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn tới; chuyển mạnh hơn nữa từ "triển khai nhiệm vụ" sang "tạo ra kết quả thực chất, đo lường được"; từ "làm theo kế hoạch" sang "làm theo mục tiêu và sản phẩm."

Đặc biệt, Thái Nguyên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong công tác đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng cán bộ; việc đánh giá cán bộ phải cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nghiêm túc tiếp thu các nội dung được chỉ ra để tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương và Đoàn kiểm tra, giám sát để Thái Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới./.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Chiều 26/5/2026, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

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