Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 279/NQ-UBTVQH16 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện NQ57).

Về chức năng, Nghị quyết số 279/NQ-UBTVQH16 nêu rõ: Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện NQ57 chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội trong việc nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương triển khai các nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo đúng Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, kết luận và các quy định có liên quan của Ban Chỉ đạo Trung ương và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản khác có liên quan của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách và đôn đốc, kiểm tra, giám sát để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 ngày 13/5/2025 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 57 có nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội giao trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương.

Định kỳ, thường xuyên hoặc đột xuất rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình báo cáo Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến các chủ trương, định hướng, chiến lược về cơ chế chính sách, pháp luật, giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng danh mục các nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên hoặc đột xuất nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, các Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại các phiên họp; các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phân công, giao nhiệm vụ; các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản có liên quan của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và của Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện NQ57 theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gửi về Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá, báo cáo Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội theo yêu cầu.

Tham mưu nội dung báo cáo đột xuất, định kỳ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW, các nghị quyết, quy định liên quan và các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tham mưu văn bản của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tham gia ý kiến vào các dự thảo: chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, báo cáo và các văn bản có liên quan theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc cơ quan có liên quan về các nội dung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động, cơ chế, chính sách, đề án, dự án trong quá trình xây dựng và thực hiện Quốc hội số theo các nghị quyết, kết luận, quy định liên quan khác của Đảng và các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, các nghị quyết, kết luận, quy định liên quan khác của Đảng và các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm phương hại đến uy tín của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại các địa phương...

Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (3/6/2026) và thay thế Quyết định số 267/QĐ-BCĐ ngày 20/12/2024 quy định quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và Nghị quyết số 1793/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Tổ Công tác giúp việc./.

Nghị quyết 57 và những chuyển động thực tiễn từ địa phương Từ miền núi Lai Châu đến cực Nam Cà Mau, Nghị quyết 57 đang từng bước đi vào cuộc sống thông qua cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp.