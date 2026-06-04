Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập huấn các quy định, quyết định mới của TW

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự đã nghiên cứu, trao đổi về bốn chuyên đề trọng tâm liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, gồm: “Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan”; “Các quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc”; "Những điểm mới của Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng"; “Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.”

Ba báo cáo viên đã phân tích những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương. Nhiều nội dung liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đã được các đại biểu trao đổi, làm rõ.

Về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn

Buổi sáng, Hội nghị nghe đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung cơ bản, những điểm mới, trọng tâm của “Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/04/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan.”

Đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quy định số 20-QĐ/TW gồm 33 mục, trong đó, giữ 12 mục như Quy định số 294-QĐ/TW; bổ sung, sửa đổi một số nội dung: Về trình độ học vấn của người vào Đảng; thời hạn tổ chức lễ kết nạp và công nhận đảng viên chính thức; xử lý các trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; phát thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đảng viên; việc đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng; thời hạn hoàn thành giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên; quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; một số quy định về hệ thống tổ chức của Đảng; cấp ủy triệu tập đại hội quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội đối với những đảng bộ thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; cấp ủy khóa cũ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cho đến khi có cấp ủy khóa mới đối với đại hội chưa bầu cấp ủy; số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp; thành viên đoàn chủ tịch đại hội; tặng huy hiệu Đảng; tài chính của Đảng…

Đồng chí Trần Anh Trường cho biết cập nhật Quy định thi hành Điều lệ Đảng, ngày 19/5/2026 Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Một số nội dung mới, trọng tâm được bổ sung, sửa đổi của Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cụ thể như: Về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; Về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; Về thời hạn, thẩm quyền trong công tác kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng của đảng viên; về phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng…

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Anh Trường nhấn mạnh, bên cạnh những nội dung bổ sung, sửa đổi, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng còn nhiều điểm mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện để các nội dung quy định đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Anh Trường trình bày chuyên đề về: “Các quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc."

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kiến tạo phát triển đất nước

Chiều cùng ngày, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề: Những điểm mới của Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Việc ban hành Quy định 21 là hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, thể chế hóa ngay thành quy định, không để khoảng trống pháp lý làm cản trở thực thi các nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đồng thời kiến tạo phát triển đất nước.

Đại biểu dự hội nghị học tập Chuyên đề năm 2026 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tinh thần cốt lõi của Quy định 21 là sự kế thừa những nội dung cơ bản của Quy định 296 đang phù hợp với thực tiễn, lược bỏ một số nội dung không còn phù hợp, đồng thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các quy định mới của Trung ương và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 05 Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng mới ban hành.

Trước hết, Quy định 21 tiếp tục khẳng định phạm vi điều chỉnh bao trùm toàn bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng; áp dụng đối với cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Áp dụng công tác kiểm tra, kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên ở nước ngoài.

Điều này xuất phát từ thực tiễn thời gian qua, nhiều sai phạm xảy ra từ các nhiệm kỳ trước, hoặc cán bộ đã "hạ cánh" mới phát hiện vi phạm. Điểm mới này xóa bỏ triệt để tư tưởng "hạ cánh an toàn" hay lợi dụng việc chia tách, sáp nhập tổ chức để né tránh kỷ luật.

Theo đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Quy định mới bổ sung thêm nội dung: “Tổ chức đảng phải chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền” nhằm làm rõ nguyên tắc tổ chức đảng ngoài việc phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, còn phải “chấp hành việc kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền."

Nguyên tắc này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kiểm tra, giám sát (cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, kể cả cấp Chi bộ) khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Khoản 5, Điều 2 bổ sung nguyên tắc: “Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn”...

Hội nghị Học tập Chuyên đề năm 2026 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trao đổi cụ thể một số điểm mới, bổ sung, đồng chí Nghiêm Xuân Thành cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang chủ động, tích cực triển khai xây dựng, tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế để hướng dẫn, phối hợp thực hiện; triển khai nghiên cứu Đề án “Hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra cấp xã” và đang tiếp tục rà soát để sửa đổi Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã trình bày những nội dung mới, cốt lõi trong Quy định số 21; đồng thời mở rộng trao đổi về dự kiến sẽ có những hướng dẫn cụ thể của Ban Bí thư thay thế hướng dẫn trước đây trong tổ chức thực hiện; các văn bản dự kiến sẽ được ban hành theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Những nội dung này và kinh nghiệm thực tiễn chia sẻ tại hội nghị sẽ góp phần thiết thực trong công tác nghiên cứu, cũng như vận dụng đúng, chính xác các quy định mới của Đảng liên quan đến lĩnh vực hết sức quan trọng là kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thực tiễn công tác.

Cũng trong chiều 4/6, các đại biểu đã nghe đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề “Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”./.

Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2026 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Ngày 4/6/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2026 về các Quy định, Quyết định mới của Trung ương.