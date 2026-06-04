Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa hình thức hợp tác Việt Nam-Angola

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/6.

Chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao và chúc mừng các thành tựu mà Angola đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) trong năm 2025.

Thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội sau 40 năm Đổi Mới và đường lối đối ngoại sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định trong bối cảnh quốc tế và vị thế mới của đất nước hiện nay, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống, anh em, đồng chí thân thiết với Angola.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, duy trì định kỳ thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Angola và Tham vấn Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất Bộ Ngoại giao hai nước tích cực phối hợp làm cầu nối với các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, khoáng sản…

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Angola tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án dầu khí, năng lượng tại Angola; mong muốn hai bên tích cực phối hợp triển khai hợp tác Nam-Nam về nông nghiệp theo hình thức song phương, ba bên hoặc bốn bên và đối tác công-tư, tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, y tế và tăng cường hợp tác phát triển khoa học - công nghệ với Angola.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola sinh sống, làm việc ổn định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam, trân trọng trao thông điệp hữu nghị của Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của chính phủ và nhân dân Việt Nam từ trước khi Angola giành được độc lập cũng như trong suốt giai đoạn đặc biệt khó khăn do nội chiến, Bộ trưởng Ngoại giao Angola khẳng định Angola luôn coi trọng quan hệ và mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với Angola trong giai đoạn phát triển sắp tới. Bộ trưởng cho biết phía Angola đặc biệt trân trọng, đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam đến Angola tháng 8/2025, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ về tình hình Angola, Bộ trưởng Téte António cho biết Chính phủ Angola hiện đang tích cực cải cách chính sách kinh tế nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, hiện đại hóa ngành nông nghiệp và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh với Angola.

Đồng tình với những đề nghị của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Téte António khẳng định sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Angola phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của hai nước để triển khai tốt các chương trình, dự án hợp tác về nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động ổn định, lâu dài tại Angola… nhằm góp phần đưa mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng nhất trí cần đẩy nhanh quá trình đàm phán, phấn đấu ký kết các văn kiện pháp lý quan trọng để tạo nền tảng cho hợp tác ổn định, lâu dài về kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư trong năm 2026.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Bộ trưởng nhất trí cần phát huy truyền thống phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường hợp tác thực chất với các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên như Liên minh châu Phi (AU), ASEAN; hợp tác giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia… vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới./.

Xung lực giúp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Angola lên tầm cao mới Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.