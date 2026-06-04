Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội Công đoàn Việt Nam

Sáng 4/6, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu./.

(TTXVN/Vietnam+)