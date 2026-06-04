Ngày 4/6, tại thành phố Perth (bang Tây Australia), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã có cuộc gặp làm việc với bà Pamela Currie, Giám đốc Văn phòng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) tại bang Tây Australia.

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Australia và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với bang Tây Australia trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và bang Tây Australia trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, thương mại-đầu tư, năng lượng, khoáng sản chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, người dân của hai bên.

Bà Pamela Currie đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định bang Tây Australia coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của bang.

Bà Currie cho biết sẽ hỗ trợ kết nối Tổng Lãnh sự quán với các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp, hiệp hội của bang Tây Australia, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của bang như khai khoáng, năng lượng, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp... nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp trong các hoạt động đối ngoại, hỗ trợ các đoàn công tác cấp cao, doanh nghiệp và các tổ chức của hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia nói chung và hợp tác giữa Việt Nam với bang Tây Australia nói riêng.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đã trao Ủy nhiệm lãnh sự tới bà Pamela Currie và cảm ơn sự hỗ trợ của Văn phòng DFAT tại bang Tây Australia đối với hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Văn phòng DFAT tại bang Tây Australia là một trong 6 văn phòng của DFAT đặt tại thủ phủ của 4 bang và 2 vùng lãnh thổ của Australia, có chức năng chính là hỗ trợ hoạt động của chính quyền bang, các cơ quan lãnh sự nước ngoài, tạo sự gắn kết giữa chính sách liên bang và bang trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, kinh doanh quốc tế, tăng cường nhận thức về quan hệ đối ngoại của Australia nói chung./.



Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia Việt Nam và Australia đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực.

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