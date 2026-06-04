Indonesia: Cháy tại khu dân cư ở thủ đô thiêu rụi 30 nhà, ảnh hưởng 240 cư dân

Giới chức Indonesia cho biết hỏa hoạn đã bùng phát tại một khu đông dân cư ở trung tâm thủ đô Jakarta vào sáng sớm 4/6, phá hủy 30 ngôi nhà và ảnh hưởng đến khoảng 240 cư dân.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa khu vực Jakarta, ngọn lửa bùng phát vào lúc 0h20 cùng ngày theo giờ địa phương tại quận Johar Baru và đã được dập tắt 4 giờ sau đó.

Nhà chức trách đang tiến hành tổng hợp thông tin về thương vong và thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, tối 1/6, một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại khu vực Kebon Kosong, quận Kemayoran, trung tâm thủ đô Jakarta, tạo ra những cột khói đen dày đặc bốc cao trên bầu trời và buộc lực lượng chức năng triển khai chiến dịch chữa cháy quy mô lớn.

Kebon Kosong nằm trong quận Kemayoran - một trong những khu vực đông dân cư của trung tâm Jakarta, nơi tập trung nhiều nhà ở san sát nhau, khiến nguy cơ cháy lan luôn ở mức cao khi xảy ra hỏa hoạn./.

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