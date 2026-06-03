World Cup 2026: Canada triệt phá đường dây áo đấu giả lớn nhất lịch sử

Cảnh sát thành phố Toronto đã triệt phá một đường dây buôn bán hàng thể thao giả, tịch thu hơn 16.000 chiếc áo đấu giả và được mô tả là vụ thu giữ áo thể thao giả lớn nhất trong lịch sử nước này.

Vụ việc diễn ra chỉ hơn 1 tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh vào ngày 11/6, với các trận đấu được tổ chức tại Toronto và Vancouver của Canada cùng nhiều thành phố khác ở Mỹ và Mexico.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 1/6, Phó Cảnh sát trưởng Toronto, ông Robert Johnson cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến một đường dây kinh doanh hàng thể thao giả trị giá hơn 3,5 triệu CAD (hơn 2,5 triệu USD).

Ngoài tội gian lận, hai đối tượng bị cáo buộc sở hữu tài sản do phạm tội mà có, trị giá trên 5.000 CAD, bán hàng dưới hình thức gây nhầm lẫn với mục đích lừa dối và phân phối hàng giả ở quy mô thương mại.

Theo Cảnh sát trưởng khu vực, ông David Ecklund, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16.000 áo bóng đá, cờ cùng hai chiếc cúp World Cup giả. Sở Cảnh sát Toronto cho biết số hàng giả trên được sản xuất ở nước ngoài, song các nhà điều tra vẫn đang xác định quốc gia xuất xứ.

Với quy mô số hàng bị thu giữ, cảnh sát tin rằng hai nghi phạm đã điều hành đường dây này trong một thời gian. Cảnh sát nghi ngờ số tiền thu được từ hoạt động bán hàng giả đã được sử dụng để tài trợ cho hoạt động tội phạm có tổ chức.

Theo các nhà điều tra, vụ việc bắt đầu từ một đơn khiếu nại của công ty luật Lipkus Law LLP gửi tới Đơn vị điều tra thuộc Nhóm lập kế hoạch FIFA của Cảnh sát Toronto trong tháng 5.

Theo nội dung đơn khiếu nại, một nhà kho tại Mississauga đang chứa số lượng lớn hàng giả, gồm áo thể thao, mũ, cờ và các sản phẩm liên quan khác. Các nhà điều tra tin rằng đường dây này cung cấp hàng cho các nhà bán lẻ và hoạt động như một đầu mối phân phối hàng giả.

Ngày 26/5, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét nhà kho này và thu giữ áo bóng đá, cờ giả mang tên và logo của nhiều thương hiệu lớn, trong đó có FIFA, Nike, Adidas và Puma./.

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