Xem trực tiếp trận U19 Việt Nam-U19 Myanmar trên kênh nào, ở đâu?

U19 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng cuộc chạm trán U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay (1/6) trên sân vận động North Sumatra; được trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Trước cuộc chạm trán này, U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste ở ngày ra quân.

Ở trận đấu đó, chân sút Hoàng Công Hậu đã tỏa sáng với cú hat-trick để giúp "các chiến binh Sao vàng" khởi đầu thuận lợi.

Chiến thắng này giúp các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi có thêm sự tự tin trước các thử thách tiếp theo tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Trái ngược với U19 Việt Nam, U19 Myanmar khởi đầu thất vọng khi để thua đội chủ nhà U19 Indonesia 0-3. Tuy nhiên, U19 Myanmar chắc chắn sẽ là thách thức lớn hơn so với U19 Timor Leste.

U19 Việt Nam cần phải tập trung cao độ và tận dụng tốt nhất các cơ hội mà mình có thể tạo ra để giành trọn niềm vui trong cuộc đối đầu U19 Myanmar.

Theo thể thức thi đấu của giải, chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết.

Điều đó đồng nghĩa với việc U19 Việt Nam cần giành chiến thắng để tiếp tục duy trì lợi thế, trước khi bước vào trận đấu được dự báo đầy khó khăn với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối.

Cục diện các bảng đấu sau lượt ra quân

Ở lượt trận ra quân, các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành được chiến thắng để tạo ưu thế trong cuộc cạnh tranh.

Tại bảng A, U19 Việt Nam và U19 Indonesia đang chia nhau ngôi đầu bảng khi cùng có được chiến thắng 3-0 ở lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó, U19 Thái Lan cùng có được 3 điểm như U19 Malaysia nhưng đứng đầu bảng B nhờ có hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

U19 Thái Lan khởi đầu hoàn hảo bằng màn "hủy diệt" U19 Brunei 9-0, nhờ các pha lập công của Itthimon, Pattaratron (hat-trick), Pichaya, Siwakorn (cú đúp), Kongnat và Natthakit.

Trong khi đó, Arif Aiman, Abid Safaraz và Tengku Hasyri thay nhau ghi bàn giúp U19 Malaysia đánh bại U19 Singapore 3-0.

U19 Thái Lan và U19 Malaysia sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối phân định ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, trước đó, cả hai đội cần phải chiến thắng ở lượt trận thứ 2 để củng cố lợi thế - U19 Thái Lan gặp U19 Singapore, trong khi U19 Malaysia gặp U19 Brunei.

Trong khi đó, tại bảng C, U19 Australia đã không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 10-0 trong cuộc chạm trán U19 Philippines.

Medin Memeti tỏa sáng với 5 bàn thắng, Lawrence Wong đóng góp 2 bàn trong khi hai pha lập công còn lại được chia đều cho Alex Nunes và Mathias Macallister.

Chiến thắng này không chỉ giúp U19 Australia khẳng định vị thế mà còn rộng cửa giành tấm vé đi tiếp. Cơ hội của U19 Australia hiện đang là lớn nhất khi mà bảng đấu này chỉ có sự góp mặt của ba đội tuyển.

U19 Australia sẽ nghỉ lượt trận thứ 2 để nhường chỗ cho U19 Philippines đối đầu U19 Campuchia./.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ lần lượt phải đối đầu các đội Timor Leste, Myanmar và chủ nhà Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026.