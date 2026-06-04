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Ông Kim Jong Un tuyên bố hoàn thiện kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân theo cấp số nhân. Ông nhấn mạnh việc tăng cường kho vũ khí là cấp bách trước nguy cơ đối đầu lâu dài.

Minh Hiếu
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Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Thủ đô Ấn Độ mạnh tay loại bỏ xe cũ, cải thiện chất lượng không khí

Nhật Bản nâng cấp phương án đối phó với thảm họa động đất

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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