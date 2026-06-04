Sri Lanka: Cháy viện dưỡng lão tư nhân, ít nhất 12 người thiệt mạng

Cảnh sát Sri Lanka cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một viện dưỡng lão tư nhân ở nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, vụ cháy bùng phát vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3/6 tại viện dưỡng lão Mawpiya Sevana ở Kalutara, cách thủ đô Colombo khoảng 65km về phía Đông Nam.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hơn 70 người cao tuổi đang có mặt trong cơ sở này.

Theo cảnh sát, 10 nạn nhân được phát hiện tử vong tại hiện trường, trong khi 2 người khác không qua khỏi sau khi được đưa tới Bệnh viện Horana Base.

Tổng cộng 51 cư dân đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương giải cứu, sau đó được bố trí chỗ ở tạm thời tại một trường học gần đó. Hiện 7 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 4/6, chủ sở hữu viện trên đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nhà chức trách Sri Lanka đánh giá đây là một trong những vụ hỏa hoạn gây thương vong nghiêm trọng nhất tại đảo quốc này trong thời gian gần đây.

Các báo cáo ban đầu cho rằng vụ nổ bình gas có thể khiến ngọn lửa lan nhanh, song nguyên nhân chính xác của vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định./.

Cháy viện dưỡng lão ở Bosnia và Herzegovina, ít nhất 10 người thiệt mạng Người phát ngôn Bệnh viện lâm sàng Đại học Tuzla, bà Ersija Aščerić Mujedinović cho biết nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, hiện đang được điều trị tại các khoa nội, hồi sức tích cực và cấp cứu.

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